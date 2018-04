Yay! Meer Model 3 kopers krijgen een uitnodiging van Elon

Je moet een zwembroek meenemen en voor eten wordt gezorgd.

De productie van de Tesla Model 3 is lange tijd een drama geweest. En eigenlijk nog steeds is het een heet item in de autowereld: krijgt Tesla zijn zaakjes op orde, of faalt de fabrikant nu het er echt op aankomt? Onlangs was er al wat positief nieuws te melden. Er komen namelijk wat extra opties beschikbaar voor Model 3 klanten. Voorheen was de Model 3 net een Model T: je kon ‘m in alle smaakjes krijgen die je wilde, zolang het maar precies degene was die Musk en de zijnen je voorschotelde.

Desalniettemin wachten sommige klanten al (heel) lang op een Model 3. Sommigen al vanaf de eerste dag dat je de auto (blind) kon bestellen, te weten 31 maart 2016. Naar schatting zo’n 100.000 individuen zetten destijds hun handtekening onder een koopcontract in Tesla Stores, zonder de auto, die pas die avond onthuld werd (video), ook maar te hebben gezien. Dat is dus al dik twee jaar geleden inmiddels.

Vervolgens begon het lange wachten. In eerste instantie wacht je als Model 3 klant op de zogeheten ‘Invite’. Met deze uitnodiging kan je dan eindelijk je auto definitief gaan samenstellen en vervolgens gaat ‘ie, ergens in de toekomst, geleverd worden. Nou vertelde Tesla er al eerlijk bij dat reeds bestaande Tesla-eigenaren voorrang zouden krijgen en dat blijkt inderdaad zo te zijn, zo blijkt uit een steekproef van Elektrek.

Bestaande klanten die op ‘dag één’ een Model 3 besteld hebben, zijn bíjna allemaal op zijn minst voorzien van een ‘Invite’. Dat wil overigens niet per se zeggen dat ze hun auto’s ook al ontvangen hebben. Bij mensen die nog geen andere Tesla in de garage hadden staan, tekent zich echter een heel ander plaatje af.

Een toch best aanzienlijk deel van de klanten van het eerste uur, wacht al twee jaar op Musk zonder bericht. Maar gelukkig komt daar nu verandering in. Elon, die inmiddels zelf de leiding over de Model 3-productie heeft overgenomen, heeft na wat aansporingen op Twitter zijn klanten verzekerd dat de uitnodigingen binnenkort de deur uitgaan:

Definitely. Will take corrective action immediately. Sorry about this. — Elon Musk (@elonmusk) April 8, 2018

Inmiddels lijken klanten er ook daadwerkelijk wat van te merken: berichten op social media dat de Invites daadwerkelijk binnen zijn, stromen bij bosjes het web op. Een gevalletje ‘niet meer verwacht, toch nog gekomen’, of heb jij nog altijd een rotsvast vertrouwen in het feit dat Tesla al haar beloftes uiteindelijk zal nakomen?