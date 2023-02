Snelheidsduivel rijdt 250 op N-weg en mag rijbewijs houden

Een snelheidsduivel die een stopteken negeerde en met 250 kilometer per uur aan kwam scheuren mag zijn rijbewijs houden.

Iedereen rijdt wel eens te hard, maar de snelheidsduivel die bij Landgraaf zich ernstig misdroeg maakte het afgelopen woensdag wel erg bont. De bestuurder scheurde met snelheden tot 250 kilometer per uur, negeerde een stopteken en kleefde op de bumper van zijn voorganger. Maar zijn rijbewijs heeft ie nog en voor de snelheid kreeg hij ook geen boete.

Woensdagavond stond een onherkenbare politieauto langs de buitenring van Landgraaf toen er een automobilist op hoge snelheid over de N300 voorbij kwam zoeven.

De politie er uiteraard achteraan. Stopteken gegeven, maar de wegpiraat besloot dat te negeren en er op volle snelheid vandoor te gaan. Links rijden, bumperkleven, alles. Bij het Limburgse plaatsje Nuth moest de politie de achtervolging staken, het werd te gevaarlijk.

Vluchten voor de politie loont

Uiteraard mag de coureur bestuurder de nodige post uit Leeuwarden op zijn deurmat verwachten. Opmerkelijk genoeg alleen geen bekeuring voor de hoge snelheden en ook zijn rijbewijs mag hij (of zij natuurlijk) houden.

De automobilist hoeft alleen maar boetes te verwachten die op kenteken kunnen worden uitgeschreven. Dus mag de racer zijn rijbewijs houden. Want als je de verdachte niet kunt aanhouden, kun je ook niet voor de volle honderd procent zeker weten wie er achter het stuur zit.

Ergo: vluchten voor de politie loont. Daarnaast ontloopt deze Max Verstappen wannabee ook de bekeuring voor de snelheidsovertreding. De snelheid liep dan wel flink op tijdens de achtervolging, maar de vluchtende snelheidsduivel moest ook regelmatig fors in de ankers.

Geen boete snelheid

Zoals trouwe kijkers van Wegmisbruikers en vroeger Blik op de Weg wel weten, moet voor een snelheidsmeting de achtervolgende auto op een bepaalde afstand een gemiddelde snelheid kunnen meten. Dan mag de afstand tot het gevolgde voertuig wel fluctueren, maar niet zoveel als hier.

Dan blijft over een boete voor links plakken, 240 euro en bumperkleven. Die laatste is afhankelijk van afstand en snelheid en is zeker een paar honderd euro. Maar het rijbewijs, dat is ie niet kwijt.

Via: De Telegraaf