Duizenden automobilisten rijden met een ongeldig rijbewijs

Je hebt er feitelijk niets aan. Bij een staandehouding kan een agent meteen zien dat het rijbewijs ongeldig is.

Blijkbaar hebben sommige mensen de memo niet begrepen. Wanneer een rijbewijs ongeldig is verklaard is het de bedoeling dat het pasje opgestuurd wordt naar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Bewaren is niet de bedoeling en autorijden al helemaal niet.

Het ongeldig verklaren van een rijbewijs kan om tal van redenen. Bijvoorbeeld omdat iemand is betrapt op het het rijden onder invloed van drank of drugs. Maar het kan ook een medische reden hebben.

Het aantal ongeldig verklaarde rijbewijzen loopt in de duizenden, bericht de NOS. In 2021 werden er meer dan 10.000 ongeldig verklaard. Een groot deel van die rijbewijzen, 4.240, werden niet ingeleverd bij het CBR. Het is onduidelijk hoe groot het probleem precies is. Cijfers over voorgaande jaren zijn er niet.

Er zijn wel cijfers bekend van automobilisten die zijn betrapt op het rijden zonder geldig rijbewijs. De cijfers over de afgelopen jaren staan hieronder. Zoals je ziet lopen de aantallen alleen maar op.

2017: 2.832

2018: 2.943

2019: 3.103

2020: 4.167

2021: 4.817

Automobilisten die toch rijden met een ongeldig rijbewijs lopen pas tegen de lamp wanneer ze staande worden gehouden. Vermoedelijk rijden er elke duizenden duizenden mensen op de Nederlandse wegen met een rijbewijs dat om wat voor reden dan ook niet geldig is.