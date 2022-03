Mensen die net hun rijbewijs hebben zijn brokkenpiloten

Als we kijken naar de cijfers dan hè. Want deze titel is niet echt motiverend als je net je roze pasje hebt gehaald.

In Frankrijk rijden beginnende bestuurders met zo’n prachtige A-sticker achterop de auto. Weet jij als automobilist dat je met een rookie te maken hebt. In Nederland bestaat zoiets niet. Toch kan het geen kwaad om op te passen voor beginnende bestuurders. Althans, statistisch gezien maken mensen die net hun rijbewijs hebben de meest ernstige ongelukken. Dat zeggen wij niet, maar EenVandaag op basis van cijfers van het Openbaar Ministerie (OM).

Klinkt plausibel. Wie net zijn of haar rijbewijs heeft gehaald heeft minder ervaring dan iemand die al 30 jaar het roze pasje bezit. Zo is dat nu eenmaal. En door minder inzicht zit een ongeluk in een klein hoekje. Wat opvalt aan de cijfers is dat jonge bestuurders meer strafpunten hebben in vergelijking met het verleden. Strafpunten loop je op door het veroorzaken van een ongeluk met schade of letsel, maar ook door roekeloos rijgedrag of te hard rijden. In 2019 hadden jonge bestuurders bij elkaar nog 6.000 strafpunten. In 2021 is dit aantal gestegen naar bijna 9.000.

Beginnende bestuurders veroorzaken steeds vaker ernstige ongevallen met zwaar letsel of zelfs overlijden. Het aantal zwaargewonden in het verkeer neemt zelfs toe. Dat is het tegenovergestelde van wat de EU, en ook Nederland wil. De ambitie is om in 2050 geen verkeersdoden meer te hebben. Een bijna onmogelijke missie zolang mensen aan het stuur zitten zou je denken.