Snelheidslimiet Autobahn: weer nieuwe stemming

Er was weer een nieuwe stemming voor een snelheidslimiet op de Autobahn in Duitsland.

Het is al jarenlang een doorn in het oog van veel Duitsers: de Autobahn. Op sommige gedeeltes is er geen maximumsnelheid en dat kan echt niet volgens de SPD, de Groenen en Sebastian Vettel.

Elke mogelijkheid om de ultieme vorm van vrijheid aan te pakken is tot nu toe mislukt. Ondanks dat iedereen weet dat het einde echt wel in zicht is. Het is gevaarlijk en slecht voor het milieu. Nu blijkt dat gevaar wel mee te vallen. Iedereen is veel alerter op de Autobahn, de meeste ongelukken vinden plaats op de Landstrasses.

Snelheidslimiet Autobahn

Enfin, vandaag lag er een motie (van links) om een tempolimiet te introduceren, zo meldt Heise. Deze is wederom verworpen. Het opvallende is, ook De Groenen en de SPD hebben tegen deze motie gestemd. De reden is een beetje onduidelijk, maar het komt er op neer dat ze voor het regeerakkoord geen snelheidslimiet voor elkaar konden krijgen. Daardoor moesten ze nu ook onder een soort scheve vorm van fractiediscipline tegen de motie van links stemmen. Wel lieten de SPD en De Groenen weten stiekem inhoudelijk achter de snelheidslimiet te staan.

Met de energiecrisis in Duitsland ligt de limietloze Autobahn wederom onder vuur. Er kan namelijk belangrijke brandstof worden bespaard. Dat niet alleen, ook is het dus beter voor het klimaat, volksgezondheid én de verkeersveiligheid. Een ander veelgebruikt argument om tegen te stemmen is de Duitse autoindustrie. Er wordt door SPD en de Groenen aangekaart dat Frankrijk en Japan ook een prima autoindustrie hebben, plus een snelheidslimiet op hun snelwegen.

Soap

Het is en blijft een spannende soap. De Duitse autoclub (ADAC) was altijd fel tegenstander van de limiet op de Autobahn, maar is tegenwoordig iets gematigder. Dit omdat de leden dat nu ook zijn. Nu is het 52% voor en 44% tegen. Deze verdeeldheid zorgde ervoor dat de ADAC geen politieke aanbeveling wilde doen.

Volgens het FDP, dat tegen een limiet is, is het allemaal lood om oud ijzer. Vanwege de hoge brandstofprijzen rijdt men al rustiger. Ook de EV-transitie zal ervoor zorgen dat er minder behoefte is om hard te rijden, daar elektrische auto’s begrensd zijn op relatief lage snelheden. Tenslotte zijn er veel delen met een snelheidsbeperking. Volgens de Federale Minister van Verkeer – Oliver Luksic – denken ze er niet over na om alsnog een limiet in te voeren.

TL:DR: voorlopig gaat het telkens net goed, maar het is nog maar de vraag voor hoe lang.