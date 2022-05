Donnerwetter! Maximumsnelheid Autobahn toch dichterbij

Guys, we talked about this. Helaas is een maximumsnelheid op de Autobahn desalniettemin toch weer wat dichterbij.

Het Duitse zullen ze wel of zullen niet-en omtrent de invoering van een maximumsnelheid op de Autobahn, gaat toch weer door. We hoopten er voorlopig aan ontsnapt te zijn, toen de nieuwe coalitie bekendmaakte dat er deze regeringsperiode géén limiet op de ‘Bahn zou komen. En geen limiet betekent ook echt geen limiet, zo bleek onlangs nog. Vierhonderd per uur doen, is dus ook oké.

Deze voor benzinehoofden positieve ontwikkeling, was op zich opvallend. Een limiet op de ‘Bahn was een van de twistpunten in de verkiezingscampagnes. Twee van de drie partijen die uiteindelijk de coalitie vormen, waren eigenlijk voorstander van zo’n limiet. De Duitse ‘VVD’ hield echter de autopartij-poot stijf en dwarsboomde de snode plannen van de groenen en de socialisten.

Maar, wat nu dan? Wel, alle Duitse staten hebben afzonderlijk ook een paar politieke honcho’s, waaronder hun eigen Umweltminister. En zoals politici plegen te doen, komen die eens in de zoveel tijd ergens samen om eens de ellebogen te schurken met elkaar. Dit jaar was de bijeenkomst in Niedersachsen. En de ministers van de Bundesländer maakten daar bekend dat ze in overeenstemming zijn dat een maximumsnelheid op de ‘Bahn er moet komen.

Daarbij moet aangetekend worden dat twee deelstaten trots (min of meer) stand houden tegen de heersende trend van het moment. Beieren en Nordrhein-Westfalen lieten fijntjes optekenen dat zijn eigenlijk niet voor zijn. Maar, ze wilden het feest niet zodanig bederven om geen uniform front te vormen naar de buitenwereld. Zodoende geldt nu formeel dat ‘alle Bundesländer’ akkoord zijn met een mogelijke maximumsnelheid op de ‘Bahn. Over wat die snelheid dan zou moeten zijn, worden nog geen harde woorden gesproken.

Voorlopig is het een soort symbolisch gegeven. Nog nooit eerder was er deze mate van animo en eensgezindheid voor een limiet bij de deelstaten. Maar het is niet dat daarom morgen de regels veranderen. Wel is het weer een klein domino-steentje in die richting. Hoe lang hebben we nog om over het rechte stuk van Oberhausen te blazen? De tijd, zal het leren…