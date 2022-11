Snelle coureur op motorfiets wint BMW M3 Touring

Bagnaia wint de BMW M Award voor de snelste MotoGP-kwalificatiewedstrijd van het seizoen. De prijs is een BMW M3 Touring!

Alles wat snel kan en gaat, daar ben ik fan van. Dus ook van motorracen. De laatste kwalificatiesessie van het MotoGP-seizoen 2022 zit erop. Dit betekent maar één ding! Namelijk de traditionele uitreiking van de BMW M Award. De titel is natuurlijk héél belangrijk, maar er komt ook een leuke prijs bij.

BMW M Award 2022

Dit vond afgelopen weekend plaats tijdens de finale in Valencia in Spanje. Dit jaar won Francesco ‘Pecco’ Bagnaia voor het eerst de felbegeerde onderscheiding voor de snelste kwalificatiewedstrijd in de MotoGP. Van harte! Hij zal ook blij zijn, want hij kreeg er een BMW bij. Namelijk de eerste BMW M3 Competition Touring met xDrive.

De BMW M Award is een samenwerking tussen BMW M GmbH en MotoGP, die sinds 1999 bestaat en dit jaar voor de 20e keer werd uitgereikt. Franciscus van Meel, CEO van BMW M GmbH, en Carmelo Ezpeleta, CEO van Dorna Sports, overhandigden de prijs aan de winnaar. Bagnaia doet het goed dit seizoen. Hij pakte al vijf keer de pole position voor het Ducati team. Met zijn kwalificatieresultaten pakte hij in totaal 293 punten voor het BMW M Award-klassement. Dit geeft hem een ​​voorsprong van 11 punten op zijn naaste rivaal Jorge Martin na 20 races.

Het is de eerste keer dat Francesco Bagnaia deze award binnensleept. In het verleden was Marc Márquez Alentà een bekende winnaar van de prijs. Wat dat betreft leuk voor Bagnaia. Het jonge enthousiasme is toch wat meer aanwezig dan dat je een prijs al vijf keer of meer weet te winnen. De 510 pk sterke M3 Touring is ook geen onaardige prijs. In het verleden waren andere hete modellen van BMW M de prijs, waaronder een M4 CS, M2 en een M6.

Bagnaia zelf is natuurlijk blij en kan niet wachten om in de auto te stappen. Naast dat hij wereldkampioen is geworden, harkt hij dus deze prijs ook binnen. Overigens is hij van plan volgend jaar de volgende BMW aan zijn collectie toe te voegen, want hij zal zijn overwinning in 2023 verdedigen. Oh ja, dat zal een nieuwe M2 worden.