Eerste scheurtjes in plan deelmobiliteit met scooters

De deelscooters van Go Sharing verdwijnen in veel steden, zien we de eerste scheurtjes in het plan deelmobiliteit met scooters?

We kennen ze allemaal wel: de deelscooters die overal worden neergeplempt. Soms kom je er eentje tegen in de sloot, een andere keer staat het scootertje midden op straat. Gelukkig komen veel van deze deelmobiliteit-bedrijven snel ter plekke om het probleem op te lossen.

In sommige steden struikel je echter om de paar meter over een scooter van bijvoorbeeld Felyx, Check of Go Sharing. Veel ‘deskundigen’ zeggen dat deze vorm van vervoer de toekomst is. Dat je de scooter, auto, fiets, of motor niet meer bezit, maar tijdelijk leent. Toch lijken de eerste scheurtjes zichtbaar te worden in dit plan.

Deelscooters Go Sharing verdwijnen in veel steden

Dat merkt Go Sharing als een van de eerste, bericht RTL Nieuws. De opvallende licht groene scooters zullen niet meer te vinden zijn op veel plekken. Het bedrijf vertrekt namelijk uit 32 steden en dorpen, dit terwijl ze nog op 13 plekken blijven. Het bedrijf groeide snel afgelopen tijd in ons land, toch blijkt het niet een overweldigend succes.

Dat heeft een logische reden, er wordt namelijk te weinig gebruik van gemaakt. Het bedrijf formuleert het nog enigszins positief en zegt dat het gebruik in veel steden ‘boven verwachting is’, maar in andere steden weer niet. De scooterdienst is tevens verre van winstgevend in bepaald steden. Hiernaast zijn de economische omstandigheden niet optimaal, er zijn simpelweg teveel onzekerheden. Daarom trekt het de stekker uit veel locaties. Hier komt ook nog eens bij dat je in 2023 verplicht een helm op moet. Ook op snorscooters en dat vinden veel mensen niet fijn.

Rendabel

Het bedrijf gaat terug naar de basis en blijft in de steden waar de scooters wel gebruikt worden. Blijkbaar staan de investeerders ook niet in de rij om geld te investeren, vandaar dat Go Sharing eerst nu prioriteit legt bij het rendabel krijgen van het systeem. En niet op het onbeperkt blijven groeien.

Vloek of een zegen dat de scooters weggaan? Deze vorm van mobiliteit werd als dé oplossing geïntroduceerd om kleine afstanden af te leggen. Echter, we blijven toch massaal in de auto zitten of springen gewoon op de fiets voor die kleine afstanden. Overigens, de scooters van Go Sharing zullen niet gelijk verdwijnen. Dit gebeurt in fasen, zodat je niet direct zonder zit.

De steden waar de aanbieder wel blijft zijn Schiedam, Rotterdam, Dordrecht Eindhoven, Tilburg, Den Haag, Breda, Delft, Almere, Den Bosch, Haarlem, Leeuwarden en Groningen.