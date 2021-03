Snelle Model S blijkt enorm en bizar populair - Autoblog.nl

De Tesla Model S zit weer lekker in de lift, volgens Elon Musk.

Ah, niets houdt ons zoveel bezig als Tesla. Waar normale automerken het moeten doen met kundig opgezette campagnes, kan Elon Musk zijn twitter-account daarvoor gebruiken. Scheelt toch een enorme smak geld.

Alles wat de heer Musk aanraakt, lijkt in goud te veranderen. Ok, op het moment is het aandeel niet meer wat het geweest is, maar het is nog altijd onredelijk hoog.

Rol uitgespeeld

De Tesla Model S leek een beetje in een dipje te zitten. De grote fastback is nu al sinds 2013 op de markt en de tand des tijds begint er behoorlijk aan te knagen. Althans, dat is bij de meeste auto’s het geval. De Model S was dermate vooruitstrevend in 2013, waardoor de auto niet direct verouderd over komt. In technisch opzicht is dat zeker niet het geval. Op dat gebied bleven de Amerikanen de Model S vernieuwen en verbeteren.

Met nieuwkomers als de Audi e-tron GT en Porsche Taycan zou je denken dat de rol van de Model S is uitgespeeld. Nu zijn dit geen directe concurrenten, de Tesla is aanzienlijk sneller, goedkoper en heeft een grotere actieradius.

Enorme vraag Model S

De verkoopcijfers leken eerst te bevestigen dat er minder interesse is in de Model S. Sinds de Model 3 er is, is de populariteit van de het grotere model tanende. Onlangs werd de Model S gefacelift. Normaliter maakt zo’n opfrisbeurt niet heel erg veel meer uit voor de verkopen, maar bij Tesla gaat het allemaal even anders dan anders. Elon Musk verwacht namelijk een enorm afzet. In een e-mail naar zijn personeel laat hij het volgende weten:

“Model S/X production lines are almost done with the retooling and will be aiming for max production next quarter. There is high demand, so we are soon going to need to go back to two shifts. Please recommend friends for recruiting.” Elon Musk, de verlosser.

Om hoeveel exemplaren het gaat is nog niet duidelijk. De fabriekslijnen worden dus nu op dit moment aangepast voor de nieuwe auto’s. Ondanks dat Musk weleens een vreemde of opmerkelijke beslissing kan maken, is er altijd wel een commerciële gedachte. Er is dus enorm veel vraag naar het nieuwe topmodel.

Via: Inside EV’s.