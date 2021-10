Tesla maakt Model S en Model X nog veel duurder

Pff, maakt Tesla de Model S en Model X nu alweer fors duurder? Jazeker!

Bij het lezen van dit bericht kunnen we hte ons voorstellen dat je denkt: dat is toch oud nieuws? Ondergetekende moest het zelf ook even dubbelchecken, maar toch is dit gewoon heet nieuws. Tesla heeft afgelopen nacht de prijzen van de Model S en Model X Long Range in ‘Murica namelijk weer met 5.000 Dollar verhoogd. Nog maar drie maanden geleden deden ze dat ook al en niet heel lang daarna nog maar eens een keertje.

Dit alles betekent dat een Tesla Model S Long Range, die in januari nog in de boeken stond voor 80K, nu opeens minimaal 95K moet kosten. De Model X Long Range kost nu minimaal 105K. De MPV-achtige SUV werd een tijdje niet gebouwd, maar de productie is onlangs hervat. De prijsverhogingen betekenen nu niet dat je sneller aan de beurt bent. Sterker nog, als je als Amerikaan nu een Model S bestelt, is de verwachte leverdatum juni volgend jaar. Op de Model X moet je nog langer wachten, namelijk ongeveer één jaar.

Afgelopen week verhoogde Tesla in Amerika ook al de prijzen van de Tesla Model 3 en de Tesla Model Y met 2.000 Dollar. Hoezo, er is geen inflatie? Het merk zelf geeft geen reden op voor de plotse en forse prijsverhogingen. Maar er is natuurlijk een simpele verklaring: als mensen blijven kopen wat Tesla kan maken, waarom zou Elon dan geld op de tafel laten liggen. De man moet Jeff Bezos immers van het lijf vechten voor de titel rijkste man (m/v) ter wereld. Dat lukt de afgelopen maanden overigens met gemak.

Het gerucht gaat dat Elon voor elke Model S of Model X die nu verkocht wordt een keer ‘ik heb die bon gepakt, maar ook een ton gepakt’ zingt. Maar dat is niet bevestigd.