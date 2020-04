Snelle service: Brabander bezorgt met Ariel Atom

Je loempia’s staan sneller dan ooit voor je deur.

De voertuigen waarmee eten bezorgd wordt zijn doorgaans zo’n beetje de minst spannende voertuigen: brommers en compacte bestelwagens. Een Helmonds restaurant pakt het anders aan en kiest juist voor het tegenovergestelde: een Ariel Atom.

Je vermoedde het misschien al, maar de Atom is niet het standaard vervoersmiddel van het restaurant. Het gaat hier om een speciale actie. Het is niet puur een PR-stunt: met de actie wordt geld opgehaald voor het goede doel. Dit goede doel is het personeel van het plaatselijke ziekenhuis, het Elkerliek in Helmond.

Het gaat om een initiatief van Indonesisch restaurant Loro Blonyo in Helmond. Wie zondag 19 april besteld kan zijn maaltijd met een Ariel Atom bezorgd krijgen. De bezorgkosten zijn dan wel €20, maar dat bedrag gaat linea recta naar het eerder genoemde goede doel. De eigenaar heeft zijn scheurijzer en zijn rijkunsten hiervoor belangeloos beschikbaar gesteld. In plaats van een snelle pitstop te maken kan de Atom indien gewenst nog even blijven voor je deur blijven staan voor wat foto’s.

De auto waar het om draait is een Ariel Atom 3.5 Supercharged uit 2012. Deze beschikt over een 2.0 liter Honda viercilinder die goed is voor 318 pk. Gecombineerd met het lage gewicht maakt dit de Ariel Atom een van de leukste scheurijzers die er zijn. Dit specifieke exemplaar beschikt ook over een voor Ariel-begrippen erg luxe optie: een voorruit. Bovendien heeft de eigenaar er nog een carbon spoiler op gemonteerd.

Als je zondag de Atom van dichtbij wil bekijken terwijl de nasi koud staat te worden, dan weet je nu waar je moet zijn.

Foto’s: arielatom35sc op AutoJunk