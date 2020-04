Deze Tesla Model X is klaar voor de apocalyps

Als er een apocalyps komt en de wereldwijde olievoorraad is uitgeput is deze off-road Tesla Model X de auto die je moet hebben.

Eerder deze week liet Fisker een ruige versie van de Ocean zien, die op alles voorbereid was. Mocht je nu een devoot Fansla of Musketier zijn en denken ‘Dat wil ik ook’: zo komt dat er dus uit te zien.

De off-roadversie van de Tesla Model X op deze beelden heeft een aardige uitrusting meegekregen. Alle ingrediënten die we bij de Fisker zagen zijn hier ook aanwezig: ruige terreinbanden, een bullbar, zonnepanelen en een bagagerek met jerrycans vol benzine water.

Het is een knappe render, maar er is wel het een en ander op aan te merken. Zo hebben we wel eens zonnepanelen gezien die beter in het design waren geïntegreerd. Bovendien gaan de vleugeldeuren waarschijnlijk wat lastig open op deze manier. Verder heeft deze Tesla Model X vrij weinig bodemspeling voor een off-roadauto.

Mocht je denken dat deze auto regelrecht is afgekeken van de Fisker: dat is niet het geval. Deze was er namelijk eerder. Het is een creatie van een zekere Brad, die op social media bekend is onder de naam BradBuilds. Eerder maakte hij ook al een vergelijkbare off-roadversie van de Tesla Roadster.

Een niet onbelangrijk verschil met de Fisker: deze gaat er nooit komen. Tenzij een of ander bedrijf hier toch brood in ziet. Je weet het nooit, want Henrik Fisker vindt dit blijkbaar ook geen onrealistische auto. Hij gaat zijn extreme versie van de Ocean gewoon echt op de markt brengen. Dat is in ieder geval het plan.

Meer bijzondere creaties van BradBuilds zijn te vinden op zijn website en zijn Instagram.