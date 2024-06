Snellere BMW X3M is subtiel dik (maar dikker dan een M3 Touring?)

Met deze snellere BMW X3M kun je de kinderen snel op school afzetten. Om daarna Porsches te pesten op de Autbahn.

De term sleeper wordt te pas en te onpas gebruikt. We zullen maar meteen eventjes onszelf corrigeren en duidelijk maken dat eigenlijk de BMW X3M geen sleeper is. Iedereen ziet dat ‘ie redelijk vlot is. Echter, in dit geval zou je niet enken dat de gemodificeerde X3 zó snel is.

Het is namelijk de MHX3 650 van Manhart. Manhart is een specialist, afkomstig uit het Duitse Wuppertal. Tegenwoordig nemen ze bijna elke dikke en dure auto onder handen, maar van origine is het een BMW-specialist. Dat zie je vandaag de dag nog steeds. Ze kunnen met BMW’s vaak net eventjes iets meer doen.

Snellere BMW X3M

Zo tof als een BMW 330Ci Cabrio met supercharged vierliter V8 (ja, dat hebben ze gedaan) is deze MHX3 650 niet, maar het is op zich een tof ding geworden. We beginnen eventjes met de specificaties.

Zo is er een sportuitlaatsysteem met downpipes met sportkatalysatoren. Met deze 200 cels-kats kom je nog gewoon door de APK (of TüV), maar de airflow is beter en er is meer geluid.

Vervolgens is er een bypass-module die de nieuwe onderdelen lekker met elkaar laat samenwerken en optimaal gebruik maakt van de nieuwe hardware. Het resultaat is 650 pk en 800 Nm.

Standaard is een BMW X3M al heel erg snel, maar dit is dus gewoon 140 pk en 150 Nm meer dan standaard. Dat zijn relatief forse winsten voor beperkte ingrepen. Dat is overigens ook de verdienste van BMW: de marges zijn gewoon enorm.

Sleeper-effect

Het sleeper-effect komt door de modificaties. Voor een Manhart ziet de MHX3 650 er heel erg bescheiden uit. Tanzanitblau is een geweldige kleur voor bijna elke BMW en voor deze X3 is het geen uitzondering. Uiteraard heeft de auto ook de stickerset, het blijft een Manhart. Maar ze hebben voor satijnzilver gekozen in plaats van goud.

Dat staat al meteen een heel stuk beter. De wielen zijn ook een ggrote verbetering. Er is gekozen voor Manhart Multispoke-wielen. Ze zijn wel aan de maat: 9×22 voor en 10,5×22 achter. In elk geval niet zo’n maffe hoogteset als op de M3 en M4. Ze hebben helaas alleen voor zwarte wielen gekozen, zilver en een inchje kleiner zou ‘m afmaken.

Over afmaken gesproken, dat doet Manhart met een verlagingsset. Het zijn verlagingsveren van de (eveneens Duitse) firma H&R en verlagen de X3 M met zo’n 30 mm. Subtiel, maar niet te veel.

Dan zijn er nog wat carbon cadeautjes. Aan de buitenkant is er een koolstofvezel achterspoiler, diffusor en in het interieur is er wat carbon voor het stuurwiel en voor de flippers daarachter. Alle onderdelen zijn per direct te bestellen. Dus wat doe jij, ga je voor deze snellere BMW X3M of wacht je liever op de compleet nieuwe X3 die afgelopen week gelanceerd is?

