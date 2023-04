Deze 12 snelle crossovers zijn wel leuk: lijstjesvoer!

Er zijn zat leuke snelle crossovers. Zolang ze maar niet te groot of te zwaar zijn.

Zoals jullie weten, hebben wij niet altijd het beste voor met de crossover. Het is namelijk een ridicuul concept. Zeker in deze tijden van schaarste is het vreemd dat je gaat etaleren met exces. De crossover en SUV zijn een beetje het strooien van Ruderer champagne in R&B video’s 10 jaar geleden: doodzonde van de grondstoffen en toffe ingrediënten. Want in veel gevallen kun je de aandrijflijn in een ‘normale’ auto droppen en je hebt ineens een heel erg leuke auto.

Maar dat wil niet zeggen dat alle snelle crossovers niet de moeite waard zijn. In tegendeel, er zijn zat auto’s waarbij de scheidslijn tussen gewone automobiel en crossover dicht bij elkaar ligt. De sportieve versies daarvan kom je niet geheel ontoevallig tegen in dit overzicht. Wat je niet tegenkomt zijn de grotere crossovers en SUV’s.

Uiteraard is het een lijstje met de tofste snelle crossovers, niet zozeer ALLE snelle crossovers. Als je er eentje mist, laat het dan weten in de comments!

Subaru Forester STI II Type M (SF5)

2001

Misschien wel de grondlegger van het genre snelle crossovers voor de petrolhead. Het eerste slimme wat Subaru deed, is door van de Forester vooral niet te veel een offroader willen maken. Het grappige is, dat is qua opbouw ook het geval, maar qua techniek heeft de Forester een paar verrassingen, zoals permanente vierwielaandrijving en soms zelfs een lage gearing. In technisch opzicht deelt de auto veel techniek met Impreza en Legacy. Vandaar dat je de techniek vrij eenvoudig kunt uitwisselen.

De Forester S-Turbo was een leuk begin, maar met de STI nam het serieuze vormen aan, maar de STI was vel serieuzer. De motor is de EJ20 met ongeveer 250 pk, gekoppeld aan en handbak. De gesmede velgen komen bij Rays vandaan. Er zijn er 800 stuks van gebouwd. Bij de tweede generatie kwam er een officiële Forester STI.

Mitsubishi Airtrek Turbo-R (TA-CU2W)

2002

In deze familievriendelijke Mitsubishi ligt een 4G63. Een echte 4G63. Jazeker, in de Airtrek Turbo-R ligt een heuse Lancer Evo-motor gelepeld. In dit geval was deze goed voor 241 pk, maar zoals het een Japanse auto betaamt, was dat slechts het beginpunt van deze snelle crossover.

De 0-100 km/u-sprint duurde slechts 6,5 seconden, ongekend voor een auto van dit type. En dat kon dan nog veel sneller. In Nederland hebben we deze Airtrek Turbo-R nooit gehad, maar wel een iets mildere variant in de vorm van de Outlander Turbo. Toen was de Outlander naam nog cool.

Dodge Caliber SRT-4 (PM)

2008 – 2009

Onbekend maakt onbemind. Dus vergeten wij deze parel. De echte kenners weten het. Deze drie zinnen zijn niet aan deze auto besteed. De Dodge Caliber SRT-4 is namelijk vrij hopeloos. Anno 2006 was het logisch dat iedereen er straal voorbij liep. Nu, dik 15 jaar later, is dat juist zijn grote kracht. De Caliber heeft de 2.4 turbomotor uit de Neon SRT4, maar dan met 280 pk.

Dit blok is loeisterk qua vermogen en oersterk qua betrouwbaarheid. Tunen naar 500 pk is geen enkel probleem. De rest van de auto is nogal mwah. Hij zit er dik uit en heeft enorme sportstoelen, maar verfijning ontbreekt. Maar hey, je kan hoog zitten, de kinderen kunnen mee en het is nog betrouwbaar ook. Plus, elke lease Audi, BMW of Mercedes blijf je wel voor.

BMW X1 xDrive35is (E84)

2011 – 2012

Deze ging helaas aan onze neus voorbij. De BMW X1 is niet echt de mooiste auto ter wereld. Integendeel. Het was een beetje en vreemd bouwsel. Met wat E90-onderdelen werd dit in elkaar gezet door BMW. In technisch opzicht is het wel erg leuk. Zo ligt onder de motorkap de N55-motor met turbo met 306 pk en behoorlijk enorme potentie voor meer. Ondanks is de xDrive, is de X1 in basis achterwielaangedreven.

Ook lekker, de stuurbekrachtiging is hydraulisch op de 35i! Dubbelnice. Ook werd het onderstel wat sportiever gemaakt. En zo is het ineens een heel erg geinig ding, zie het als een combinatie tussen een 130i en een 335i xDrive Touring. Helaas alleen leverbaar met een automaat, dat dan weer wel.

Audi RS Q3 (8U)

2012 – 2015

De Audi RS Q3 is een beetje een vreemde eend in de bijt. De Audi Q3 is namelijk de enige Audi waar wél een RS-versie van is, maar geen S… Het was niet de eerste snelle crossover, maar wel eentje met een vijfcilinder motor. En dat is behoorlijk zeldzaam. Het zorgt er in elk geval dat er auditief iets te genieten valt. Aanvankelijk viel het vermogen best mee (310 pk), maar daarom ging het niet. Alsnog is 310 pk niet verkeerd en kwam de RS Q3 goed van zijn plaats.

Mercedes-Benz GLA45 AMG (X156)

2014 – 2017

Kom op, die Mercedes-Benz GLA kun je toch geen crossover meer noemen? Dit is toch gewoon een hatchback een halve centimeter hoger staat? Precies. Dat maakt ‘m ook leuk. Sterker nog, ergens is de GLA leuker dan de A-Klasse. De A45 AMG is een beetje foute auto intussen, maar de GLA lijkt minder last van fout publiek te hebben.

De aandrijflijn is verder identiek. Dus je hebt 360 pk uit een tweeliter viercilinder en dat blijft dus gewoon heel. Qua prestaties is de GLA45 AMG bijna even snel als de A45: in 4,7 seconden rijdt dit apparaat 100 km/u! Oh, en het extra gewicht ten opzichte van de A45? Slechts 30 kilogram, iets minder dan wat een panoramadak weegt.

Porsche Macan Turbo Performance Package (95B)

2016 – 2019

Ja, maar de Porsche Macan is gewoon een Audi Q5 met Porsche-logo. Dat is niet helemaal terecht, maar de vroege Macans zijn echt bijzondere auto’s. Neem nou die V6 (de viercilinder is gewoon een Audi-unit). Bij de introductie was dat een echte Porsche-motor, eentje met een aanzienlijk grotere boring dan slag. Daardoor klimt een Macan lekker door de toeren dan een Audi SQ5.

Of wat te denken van het vierwielaandrijvingssysteem. Dat gaat bij Audi via een torsen-diff. Bij de Macan wordt het vermogen in eerste instantie naar achteren gestuurd. Neem je de Turbo Performance Pack, dan zijn het ook nog eens heel erg snelle auto’s. Waarom die versie geen Turbo S heet ontgaat ons een beetje, maar dik is deze wel!

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (949)

2017

De meeste leuke snelle crossovers in dit lijstje zijn relatief compact. Logisch, want dan zijn ze ook lichter en een lichtere auto is automatisch leuker. De Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio is de ultieme snelle crossover voor mensen die geen crossover willen, maar wel moeten. Natuurlijk, de Giulia is in alle opzichten fijner als rijdersauto.

Maar de Stelvio kan een paar dingen doen die een Giulia niet kan. Zo heeft de Stelvio een grotere bodemspelling om de drempels in Almere-Muziekwijk te kunnen trotseren. Ook is er standaard vierwielaandrijving, iets dat Alfa Romeo nog steeds niet aanbiedt voor de Giulia. Oh, en een grote achterklep. Die kun je ook niet krijgen op de Giulia.

Volkswagen T-Roc R (D11)

2019

Leuker dan de Golf R? Wat je een beetje krijgt met die snelle hyper hatches, is dat ze wel erg hard afgeveerd zijn Het comfort is in sommige gevallen ver te zoeken. Bij de Volkswagen T-Roc heb je net dat beetje meer ‘travel’ in de dempers.

De T-Roc zit gevoelsmatig tussen de Polo en Golf in, maar daar zitten de Taigo en T-Cross al. De T-Roc is ongeveer 100 kg zwaarder dan een Golf R, waarmee de auto zijn aandrijflijn deelt. Een redelijk volwassen persoon met zijn Nokia 6310 aan extra gewicht, dus.

Ford Puma ST

2022

Crossovers moeten het vaak ontgelden omdat ze niet zo prettig rijden. Althans, ze rijden vaak niet zo prettig als de auto’s waarvan ze zijn afgeleid. De Ford Puma is daarop geen uitzondering. Maar het is wel knap hoe dicht ze bij de Fiesta in de buurt komen.

De Puma schakelt uit de kunst, de wegligging is uitstekend en ondanks dat de besturing ietwat licht is, zit er wel degelijk gevoel in. De Puma ST is niet extreem snel, maar ook niet extreem duur (als je de belastingen weg denkt). De anderhalf liter stampende driepitter levert 200 pk waardoor je in 6,7 naar de 100 km/u sprint. Daarbij is deze Ford weliswaar en crossover, maar wel eentje die vooral naar een hatchback neigt.

Hyundai Kona N (OS)

2021 – 2023

Niet eens toevallig een snelle auto, maar eentje die door de fameuze Hyundai N-afdeling onder handen is genomen. Hoe cool is dat? De Kona N is net als de i20 N en i30 N een compacte pretletter. In dit geval heb je de aandrijflijn van de i30, in een koetswerk dat niet heel erg veel groter is.

De Hyundai is nét hoog genoeg zodat het makkelijk is om de kinderzitjes vast te zetten. Op zich jammer: de handbak kun je niet kiezen, de Kona N heeft de automaat met dubbele koppeling standaard. Wel heb je de 280 pk sterke tweeliter waarmee je goed uit de voeten kunt. Dat niet alleen, de wegligging is uiterst vermakelijk. Sommigen zouden het zelfs spannend noemen.

Cupra Formentor VZ5

2021

Voor ons Nederlanders is het en beetje lastig om Cupra als merk te zien. Wij moeten denken aan snelle Seats. In Duitsland zie je veel meer Cupra’s rijden en ook met de dikke EA888 tweeliters (bij ons kun je alleen laffe hybrides krijgen). Een van de toffere modellen is de Cupra Formentor VZ5. Deze heet de 2.5 vijfcilinder uit de Audi RS3, in dit geval met 390 pk! Dat klinkt niet alleen spectaculair, maar het gaat ook geweldig van zijn plek af.

BONUS: Nissan Juke Nismo (YF15)

2012

Als de Nissan Juke Nismo in de parkeergarage staat bij de Huishoudbeurs, dan weet je dat het stel in kwestie de complete collectie van de EasyToys in hun kelder heeft staan. In principe is de Juke Nismo zeker de moeite waard. Je hebt immers de aandrijflijn van de Clio RS tot je beschikking. De Nismo Juke-R was nog leuker en behoort tot de ultieme snelle crossovers ooit gebouwd. Die werd namelijk voorzien van een VR38DETT motor uit de Nissan GT-R!

Het was ooit de bedoeling van Nissan om er een kleine serie van te maken. Het werd vooral een soort rijdende testcase en reclamezuil. Er zijn verschillende bronnen die elkaar lekker tegenspreken, maar onze inschatting is dat er een handjevol van is gebouwd tegen een prijs die ver boven die van een reguliere GT-R lag.

Meer lezen? Dit zijn de tien tofste snelle Saabs op een rij!