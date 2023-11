BMW 330d update – Autoblog Garage

We zijn inmiddels al 25.000 km verder met onze Autoblog duurtester. Hoe bevalt het? Tijd voor de broodnodige BMW 330d update!

Kennen jullie de BMW 325d duurtester nog? Die auto hadden we binnen een paar maanden helemaal uit zijn voegen gemodificeerd. Hoe doen we dat met de 330d? Het is de hoogste tijd voor een update! En die update is dit artikel! Ja ja, dames en heren, die krijgen jullie nu voor jullie plaat. Pak er maar een grote kop koffie en een verse gevulde koek bij, want we gaan even ouderwets onnodig keuvelen over auto’s!

De BMW 330d heb ik nu sinds 15 mei 2023 en ondanks dat de auto al 10 jaar oud is, is het voor mij alsnog een nieuwe auto. Dat krijg je met een beperkt budget. Uiteraard maak ik constant de vergelijking tussen de 330d en de oude 325d. We gaan daar in een apart artikel binnenkort eens dieper op in, maar heel erg kort door de bocht is de E91 de fijnere en betere BMW en is de F31 de betere auto.

Wat is er allemaal mis mee?

Dit specifieke exemplaar was echter niet perfect toen ik ‘m kocht. Dat is een gebruikte auto natuurlijk nooit. Net als vorige keer heb ik heel eventjes gewacht met de auto naar de garage brengen. Ik wilde eerst even zelf een gevoel krijgen bij de auto. Gewoon eventjes aanvoelen hoe alles functioneert en bevalt. Ben je er erg tevreden over, dan maakt het ook – gevoelsmatig – minder uit dat de eerste beurt meteen 1.000 euro is.

Er waren een paar dingen die mij opvielen. De remmen deden het op zich goed, maar mistten een beetje bite. Met name het eerste aangrijp-punt was te soft. Het iDrive-systeem gaf al aan dat de remolie en blokjes achter vervangen moesten worden (voor was enkele weken voordat ik ‘m kocht vernieuwd). Een ander ding dat mij dwarszat was het wiellager. Althans, ik dacht dat het het lager was. Af en toe was ie aan het zoemen. Tenslotte waren de banden matig. De grip van de premium banden (Pirelli’s vóór en Goodyears achter) vond ik niet denderend.

Afspraak bij Jeroen

Kortom, toch even een afspraakje gemaakt bij Jeroen om de auto na te lopen. De eerste grote tocht stond op de planning: van Nederland naar Lille en dan van daaruit naar München en weer terug naar Nederland. Dan wil je niet met oude remolie en matige banden op pad zijn.

De eerste indruk van de beste BMW-specialist bij mij in de buurt was duidelijk: deze auto heeft erg lang stil gestaan. Met deze kilometerstand is een wiellager niet iets dat vaak vervangen dient te worden, maar de auto stond langs de weg en het lager is gaan roesten. Normaal gesproken rijd je de roest eraf, maar aangezien de auto veel stilstond, is dat niet gebeurd. Ergo, het lager is vervangen.

Een andere indicatie dat de auto veel stil heeft gestaan, waren de banden. De Goodyears zagen er nog schitterend uit, met veel profiel. Echter, ze kwamen uit 2017. Een band mag 10 jaar oud zijn, maar het wordt aangeraden om maximaal 5 jaar met een setje banden te doen. Wellicht dat daardoor de grip niet al te best was.

Bongiorno Boots!

De velgen zijn niet in briljante staat (wist ik van te voren) en dienen opgeknapt te worden. Dus wat te doen, wat te doen? Simpel! Ik had nog een setje BBS-wielen liggen! Sterker nog, die had ik expres niet meeverkocht met de auto. Flowformed BBS wielen zijn soms best prijzig en een setje nieuwe wielen kopen had ik geen zin in. Daarbij is deze velg min of meer voor de F3X-serie gemaakt. De breedte en ET zijn dusdanig dat wielkasten goed gevuld worden.

Wel was een van de velgen beschadigd. Ik reed helaas langs een stoeprandje. Ik moest het een en ander invullen in mijn navigatiesysteem en wilde de auto stilzetten. Daarbij sneed ik de bocht ietsje te enthousiast in en schampte met mijn rechter-achtervelg de stoep. Gelukkig kunnen ze bij Van Essen Car Cleaning de velgen ook repareren. Dankjewel, Arien!

Banden

Dan de banden: welke moet je kiezen? De laatste paar keer heb ik goede ervaringen gehad met de Dunlop SP Sportmaxx: RT2 op de 325d en RT op de A6. Maar is er meer op de markt. In dit geval de Continental Sport Contact 7. Bij Trye Reviews waren ze er lyrisch over en de band wint alle tests. Ja, ook van de Michelin Pilot Sport 4S (die al flink op leeftijd is). Dus waarom die niet proberen?

Qua maat heb ik iets stouts gedaan. Net als met de 325d heb ik gekozen voor een square-setup en geen breedset. Het grootste nadeel aan de BMW F-Series is die ontzettend gevoelloze en vage besturing. Ja, gewoon slechter dan de Audi A6. En daarbij ben ik meteen enthousiast te werk gegaan door 255/35 19 te bestellen. Tel daarbij op dat de velgen 9×19 ET32 zijn en je zult begrijpen dat ik een heel agressieve fitment heb: veel velg, veel band en precies een flush fitment. Je zit nu ook meteen dat de auto – net als bijna alle andere Duitsers – achter te laag hangt en voor te hoog.

Andere dingetjes

Wat hebben we verder gedaan? Een paar kleine dingetjes. Het touwtje van de tankdop was kapot, dus die heb ik even laten vervangen. En aangezien de auto er toch stond, meteen even de olie laten verversen. Dat laatste was bij lange na niet nodig, maar ik vind het fijner om het iets vaker dan aangegeven te doen: zo rond de 10.000 km is perfect.

En dan is het de vraag: hoe rijdt het? Nou, dat gaan we je vertellen: sensationeel! De banden kwamen in delen aan, in plaats van tegelijk. Ze waren bij DSP twee banden kwijtgeraakt en hun klantenservice was daar – eh – vrij duidelijk in: “Ja dat gebeurt wel vaker. Je kan het product niet ophalen en terugbellen heeft ook geen zin.” OK…

Dus ik had eerst de achterwielen aangepast. De voorbanden waren namelijk nog vrij nieuw en de achterbanden waren dezelfde maat als voorheen. Het verschil was extreem. De Conti’s hebben zoveel meer grip, dat het niet meer leuk. Ik kan al voor de apex van een bocht vol op het gas staan en de de auto accelereert als een malle, in plaats van wielspin en lafjes overstuur. Als de R26 van Alonso uit 2006 schiet je dan uit de bocht. Heerlijk.

En de voorbandjes!

Het zou eventjes spannend worden of de voorbanden op tijd binnen zouden komen. Gelukkig is de BMW-specialist waar ik de auto’s in onderhoud heb, heel erg flexibel. Ik mocht aan het einde van de middag even snel langs komen om de voorwielen erop te zetten.

Daarmee was de auto nét op tijd voor de grote trip. Af en toe als je door Nederland rijdt denk je: met een standaard Golf of Astra kom je meer dan goed uit de voeten. Meer heb je echt niet nodig. Maar het zijn dit soort lange trips dat ik dit ideale auto’s vind. Niet al te groot, te lomp, of te zwaar, maar wel de enorme trekkracht. Zo’n diesel rijd je op koppel. Dat is niet het snelste in een sprint, maar wel over een langere afstand. Je kan enorm hoge snelheden halen (255 km/u op de GPS) terwijl het verbruik heel beperkt is. Ongeveer 1 op 14 gemiddeld.

Verdere modificaties?

Zijn er verder modificaties uitgevoerd? Nog niet. Het valt mij op dat deze auto er minder nodig heeft. De auto is completer dan mijn vorige. De 8HP automaat is zalig en de N57 motor is erg krachtig. In tegenstelling tot de 325d hiervoor is het niet nodig om ‘m te kietelen. Maar ja, niet nodig betekent niet dat we het niet gaan doen…

Toch zal het niet de eerstvolgende modificatie worden. Die gekke stance met de kont laag en de voorkant hoog zit mij al een tijdje dwars. Wellicht dat we daar iets aan kunnen doen… Nou, even het telefoonnummer van Jeffrey zoeken…

