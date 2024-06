Kleiner aanbod EV’s in de nabije toekomst: hoe kan dat?

Het aanbod EV ’s zal slinken de komende jaren.

De toekomst is elektrisch! Net als alle andere vormen van verandering is dat concept heel erg lastig te bevatten voor het menselijk brein. In veel gevallen is de mens een gewoontedier. Het is ook makkelijker om kritiek te hebben op een nieuw plan, dan er zelf met eentje te komen. Vergeet niet dat er ook enorme commotie was destijds rondom het roken op de werkvloer, de asbakken stonden namelijk gewoon op de bureau’s. Het mooiste moment was nog wel toen de mobiele telefoon eraan kwam.

Dat ging het ook niet worden, oh wacht ja toch toch wel. Een complete generatie mensen besteedt 5 uur of meer per dag aan het swipen op een Chinese app. Een andere opvallend moment: het moment dat we het paard en wagen gingen vervangen voor de automobiel. Dat zou alleen maar voor de hobby zijn. Spieren, hoeven, darmen en manen waren toch veel betrouwbaarder dan cilinders, een versnellingsbak en wielen?

Plofmotoren verkopen

Na ja, we weten hoe dat is afgelopen. Dat we uiteindelijk zullen overstappen naar andere aandrijfvormen is evident. Dat de techniek nu ver genoeg is dat 95% van de Nederlandse bevolking elektrisch kan rijden, eveneens. Maar het grootste probleem is dat autofabrikanten er geen geld aan kunnen verdienen. Dat zegt de Bank of America. Die verkondigen in hun rapport laatst al dat autofabrikanten uit China moeten vertrekken. Nu melden ze dat autofabrikanten nog even plofmotoren moeten gaan verkopen.

Jarenlang heeft de autoindustrie op zijn luie bips gezeten en oude wijn in nieuwe zakken verkocht. En we slikten het allemaal. Kijk maar eens voor de grap naar de ‘nieuwe’ Cayenne, 911 en Panamera, BMW 1 Serie en Golf 8. Dat zijn namelijk allemaal facelifts die we tegenwoordig als ‘nieuw model’ ontvangen. Het grote probleem is dat fabrikanten de budgetten niet meer hebben voor compleet nieuwe modellen.

Aanbod EV zal slinken

Een autofabrikant moet dus zijn productmix afstemmen op wat de markt wil en wat geld oplevert. Volgens de Bank of America zullen in 2025-2028 zo’n 60% van de auto’s geëlektrificeerd zijn. Dat betekent dat 40% nog altijd een ouderwetse plofmotor heeft en een gedeelte van die hybrides ook. De verwachting is dat in de toekomst er niet meer, maar minder elektrische auto’s zullen zijn om uit te kiezen. Op dit moment zijn er (in het land van Sleepy Joe) 148 verschillende modellen om uit te kiezen, in de toekomst zal dit dalen naar 113 elektrische modellen.

Deze verandering is omdat auto’s met benzinemotoren niet zo dood zijn als eigenlijk zou moeten. De reden is eigenlijk te schandalig voor woorden, want het ligt aan de fabrikanten zelf. Die kunnen er nu geen geld mee verdienen, behalve Tesla. De Amerikaanse EV-pionier heeft het auto’s bouwen een compleet nieuwe dimensie gegeven en kan wel flink geld verdienen per auto. Voor de reguliere fabrikanten is het niet mogelijk, die verdienen allen centjes met plofmotoren. Bij de EV’s moet er geld bij. Volgens het rapport is het gat ongeveer 17.000 dollar per auto.

We moeten er overigens wel bij aantekenen dat de marges voor de fabrikanten in de toekomst zullen stijgen. De automerken moeten ervaring krijgen in het bouwen van EV’s, wat een compleet andere tak van sport is. Volgens het rapport maakt Ford nu nog geen winst met elektrische modellen (zoals de F-150 Lightning en Mustang Mach-E) en zal dat met de volgende generatie ook niet het geval zijn. Maar daarna wellicht wel. Dus niet nu, maar over 10 tot 15 jaar pas. Ze zullen er vast blij mee zijn.

Via: Carscoops

Fotocredits: Fraaie rode Mustang Mach-E in Rotjeknor door @arnoldh via Autoblog Spots!