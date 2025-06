VIDEO: ”Snelste Huracán Performante van Europa” crasht zwaar in Brabantse sloot

De 1.800 pk sterke Lambo is niet meer na een zware crash.

640 pk, 600 Nm, 0-100 in 2,9 seconden en een top van 325 km/u. Het was allemaal niet genoeg voor de eigenaar van een Lamborghini Huracán Performante (LP640-4). En dus werd het vermogen bijna verdrievoudigd en kwam de Lambo bekend te staan als de ”snelste Huracán Performante van Europa”. Ik vermoed dat ie die titel nu kwijt is.

Gisteravond iets na negenen moesten de politie en een ambulance uitrukken vanwege een eenzijdig ongeval op de Zuiderkanaalweg, tussen het Zuiderkanaal en de Bergsche Maas vlak boven Capelle. Naar verluidt verloor de bestuurder van de Lambo de macht over het stuur en belandde zes meter lager onder de dijk en honderd meter verderop in een sloot. Op dat moment stond de sloot droog. Er zijn geen beelden van de crash, alleen van de nasleep.

De bestuurder van de supercar raakte gewond en werd ter plekke behandeld door het ambulancepersoneel. Zijn verwondingen waren ernstig genoeg om hem naar het ziekenhuis te vervoeren. We wensen hem uiteraard veel beterschap.

”Snelste Performante van Europa”

Onder spotters is deze Lamborghini bekend. Het exemplaar komt uit 2018 en kwam in 2022 op gele platen te staan. De Huracán is getuned door B-Tuning Germany & RS-Engineers. De twinturbo-V10 zou in eerste instantie opgepompt zijn naar 1.100 pk en 1.200 Nm. Daarmee zou de sprint van 100 naar 200 km/u in 3,5 seconden kunnen gaan en van 200 door naar 300 km/u in slechts 6,8 seconden. Later zou de power naar ruim 1.500 pk en uiteindelijk zelfs 1.800 pk gaan.

Bij zijn verkoop had de Huracán Performante een cataloguswaarde van € 352.873 waarvan bijna € 80.000 bpm. We kunnen wel stellen dat er meer geld in de Lambo is gaan zitten dankzij de vermogensbump. De schade aan de Lamborghini is gigantisch. Vooral aan de achterkant zit de Huracán helemaal in elkaar. Precies waar de getunede tiencilinder huist.

Beelden: Persbureau Heitink