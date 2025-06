Met de EV op vakantie: wat kost opladen in het buitenland?

We zetten de laadtarieven in vakantielanden voor je op een rij.

Ook in de vakantieautowereld beginnen stekkerauto’s interessanter te worden. Er wordt gewerkt aan inductiewegen en er komen steeds meer EV’s bij die wel een caravan mogen trekken. De beste optie blijft een plug-in hybride. Na de Kuga PHEV is dit jaar de Mitsubishi Outlander stekkerhybride de beste trekauto volgens de ANWB.

Als je dan met een oplaadbare auto op pad gaat richting Zuid-Frankrijk, de Costa Brava of het Gardameer: in welke landen ben je dan het voordeligst uit met opladen? Je weet namelijk al dat je beter in België benzine kunt tanken dan in Luxemburg, maar hoe zit dat met het tanken van kilowattuurtjes?

Opladen in het buitenland

Voor leken is het gelukkig een stuk gemakkelijker om in het buitenland op te laden dan te tanken. Geen ingewikkelde benzinecodes die je moet vermijden in Frankrijk. EV-rijders krijgen gewoon te maken met exact dezelfde palen als in Nederland. Tenminste, als je oplaadt bij bijvoorbeeld Fastned. Ook handig: als je stopt bij een laadstation van Fastned, Ionity, Atlante of Electra kun je met één pasje bij alle vier de aanbieders opladen.

Prijs snelladen in het buitenland

Voor dit artikel nemen we voor het gemak de drie populairste vakantiebestemmingen van Nederlanders in de zomer: Frankrijk, Spanje en Italië. De prijzen zijn per kWh bij het snelladen van je elektrische auto. Omdat Fastned geen snelladers heeft staan in Luxemburg en Oostenrijk worden hier prijzen van andere aanbieders getoond.

Bestemming Frankrijk:

Nederland: € 0,74

België: € 0,73

Luxemburg: € 0,63 (Chargy)

Frankrijk: € 0,59

Bestemming Spanje

Nederland: € 0,74

België: € 0,73

Frankrijk: € 0,59

Spanje: € 0,59

Bestemming Italië:

Nederland: € 0,74

Duitsland: € 0,73

Zwitserland: 0,73 Zwitserse Frank (€ 0,776)

Oostenrijk: € 0,69 (Ionity)

Italië: € 0,89

Conclusie: snelladen is het goedkoopst in Frankrijk en Spanje. Heb je dus de keuze om net voor of over de grens tussen België en Frankrijk te laden, ga dan pas als je in Frankrijk bent. Voor degenen die naar Italië gaan, zijn de verschillen minimaal. Als je dan toch wat wilt besparen om later een gellato van te kopen: snellaadt even voor je in Italië bent.