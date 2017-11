Lamborghini Huracán Performante: rijtest en video

Met een Nurburgringrecord op zak bewijst de Huracán Performante dat een Italiaanse supercar niet alleen maar geschikt is om hard te revven voor een druk terras.

[ Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER! ]

Een aantal andere stereotypen maakt de Huracán helaas wel waar, maar daarover later meer. Laten we eens positief en vrolijk beginnen: wat een apparaat he, aandacht gegarandeerd. De visuele impact en het geluid zorgen er voor dat de hele wereld weet waar je rijdt, hoe laat je er rijdt, maar niet hoe hard je er rijdt. Ook bij normale snelheden is de Huracán Performante prima in staat om een ontzettende bak herrie te maken.

Kippenvel

Tot we allemaal elektrisch gaan rijden, wordt de grootste attractie gevormd door het monster wat je benzine moet voeren. Niet dat het de kopers ook maar iets interesseert, maar het verbruik leek overigens nog mee te vallen. Verder vormt de atmosferische V10 een heerlijke uitzondering tussen al het turbo-geweld. Een redline die start bij de hemel en het geluid van woedende engelen die het uitlaatgeluid componeren. Het verveelt nooit en dwingt je om je referentiekader weer bij te stellen. Het maximumvermogen van 640 pk (+30 ten opzichte van de reguliere Huracán) komt pas vrij bij 8.000 tpm. Om er alle snelheid uit te wringen is het zaak om lekker door te halen in de versnellingen.

Het maximumkoppel van 600 Nm komt pas bij 6.500 toeren per minuut, maar bij een luttele duizend toeren is er al 70% van het koppel beschikbaar. De 5,2 liter grote V10 trekt daarbij een lange neus naar al die turbomotoren, want de tovenaren van Lamborghini lijken die voorlopig nog niet nodig te hebben. Zeker niet omdat in de praktijk de Huracán Performante ook in hoge versnellingen onderin het toerengebied lekker responsief is.

Met de prestaties is ook weinig mis. Nul tot honderd doet de Huracán Performante in 2,9 seconden, naar 200 duurt 8,9 seconden en de topsnelheid is hoger dan 325 km/u. De video waarin we de 0-300 even gingen testen kun je HIER vinden.

ALA

De afkorting had beter gekund, maar het systeem is wel revolutionair. Herinner je je nog dat ik ook over Italiaanse stereotypen zou hebben? Behalve gevoel voor stijl, hebben Italianen ook de creativiteit om snoeihard te innoveren. Het ALA-systeem (Aerodinamica Lamborghini Attiva) bewijst het maar weer eens. Actieve aerodynamica is niets nieuws, de Porsche 911 in de jaren tachtig had al een spoiler die kon uitklappen en zo zijn er nog veel meer auto’s te vinden waar spoilers in- of uitschuiven.

Lamborghini doet de actieve aerodynamica net even op een andere manier, want die grote spoiler achterop is niet weg te toveren voor je ogen, maar wel voor de lucht die er overheen moet. Rara hoe kan dat? De oplossing die de engineers van Lamborghini bekokstoofden is briljant in zijn eenvoud. Eerst even een lesje spoilers in een paar zinnen. Spoilers werken feitelijk als omgekeerde vliegtuigvleugels. Een vliegtuig gaat de lucht in doordat de lucht onder de vleugel harder stroomt dan daarboven, waardoor het vliegtuig omhoog wordt geduwd als die maar hard genoeg gaat. Spoilers bij een auto werken precies andersom en duwen de auto tegen het asfalt voor meer grip. Klein nadeeltje is dat dat wel meer weerstand en meer turbulentie oplevert. De lucht achter de spoiler maakt wervelingen en daardoor trekt die als het ware aan de auto. Om echt te hard gaan in een rechte lijn, wil je dus zo min mogelijk spoilers.

Lamborghini lost het issue niet op met (zware) verstelbare spoilers, maar gebruikt de luchtstromen zelf om de aerodynamica te optimaliseren. Vlak voor de spoiler hapt de Huracán Performante naar lucht, een gedeelte voor de koeling. De andere twee kanalen worden gebruikt om lucht via de poten van de spoiler en door sleuven onderin spoiler naar buiten te sturen. Het effect is dat er minder downforce is, minder wervelingen achter de auto en daarmee minder drag. In de voorspoiler zitten eveneens twee kleppen, waarmee hetzelfde trucje wordt uitgevoerd.

En het wordt nog mooier: de Huracán Performante kan er namelijk ook aero torque vectoring mee doen. De vier verschillende hoeken zijn namelijk individueel aan te sturen en daarmee draait de Huracán op een verbluffende manier bochten in. Het is ook deze technologie die voor een deel de verklaring is voor de (inmiddels verslagen) Nurburgring recordtijd.

Italianen zijn niet lang

Zo lijkt het in ieder geval, want hier maakt Lamborghini de Italiaanse stereotypes helaas waar. Ik ben 1 meter 94, voor Nederlands begrippen geen reus, maar in de Huracan kan ik alleen wat onderuit gezakt zitten. Hoofdruimte is te beperkt, de stoel kan niet echt ver naar achteren en de leuning zit snel klem. Wat minder rechtop zitten is dus ook al geen optie, de oplossing was om als een verveelde puber onderuit gezakt op de punt van de stoel te zitten. Vooraan bij het verkeerslicht is dan niet te zien welk lampje er brandt en zodra de zonneklep was uitgeklapt, was de helft van het zicht geblokkeerd.

Ergonomisch niet briljant dus. Dat geldt ook voor de rij met knoppen die geïnspireerd zijn op vliegtuigknoppen, qua looks zijn ze wel heel gaaf en dat geldt voor het hele interieur. De startknop zit verborgen onder een klep alsof je er een ballistische raket mee lanceert en overal zijn gele of carbon accenten te vinden. Het is geheel in lijn met wat je verwacht als je een Italiaanse supercar koopt.

Concurrentie en conclusie

Eigenlijk is er hartstikke veel keuze als de bedoeling is om enkele tonnen stuk te slaan op een sportauto. Sommige merken hebben een andere layout en minder uitgesproken karakter (911 Turbo en Aston Martin), maar aartsrivaal Ferrari heeft de 488 (rijtest) en McLaren brengt ieder jaar een nieuw model uit met nieuwe achterlichten en weer meer pk’s uit hetzelfde blok. Geen van allen hebben ze de V10 en dat geniale geluid. Alleen hebben ze ook allemaal een betere zitpositie dan de Huracán. Keuzes, keuzes, keuzes, opeens snap ik beter waarom mensen zo vaak wisselen in deze klasse of er uit pure noodzaak maar een hele collectie op na houden. Filmpje!