Snelweg-projecten lopen jaren vertraging op

En vandaag in je daily dosis stikstofcrisis nieuws: infrastructuurprojecten!

De files waar je dagelijks in staat heb je mogelijk nog jaren mee te maken. Diverse grote infrastructuurprojecten lopen vertraging op naar aanleiding van de huidige stikstofcrisis. Omdat bij veel van dit soort projecten te veel stikstof wordt uitgestoten verlopen de verbouwingen langzamer dan gepland. In sommige gevallen kan het zo zijn dat een project volledig komt stil te liggen. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer.

Het klinkt nogal vreemd in de oren: te veel uitstoot van stikstof is slecht voor het milieu. Maar met z’n allen in de file blijven staan is ook niet al te gezond voor onze geliefde planeet. Door de vertragingen lopen de kosten voor infrastructuurprojecten veel verder op dan begroot. En dan gaat het niet om tonnen, maar om tientallen miljoenen euro’s.

Een (tijdelijke) oplossing van het kabinet is het verlagen van de maximumsnelheid. Deze maatregel heeft echter een minimale invloed op de uitstoot van stikstof. Hierdoor kunnen sommige bouwprojecten doorgaan. Grote infrastructuurprojecten profiteren echter niet van de maatregel met alsnog vertragingen tot gevolg.

Voorlopig is er nog geen einde gekomen aan de stikstofcrisis. Er lopen een aantal onderzoeken naar allerlei effecten om te berekenen hoe de vork nu precies in de steel zit. En zelfs dan is de vraag of alle vraagstukken beantwoord worden.