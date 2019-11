Dit hebben de files in 2018 gekost

Stilstand is achteruitgang.

Met het steeds drukker worden op de wegen mag het geen verrassing zijn dat de economische schade alsmaar blijft toenemen. De cijfers met betrekking tot de economische schade over 2018 zijn binnen en er is sprake van een nieuw record.

Het bedrijfsleven heeft vorig jaar voor 1,4 miljard euro aan schade geleden door vrachtauto’s die stilstonden in ellenlange files. Niet eerder is er in een jaar zoveel economische schade geconstateerd. Sterker nog, het is een stijging van 5,6 procent in vergelijking met 2017.

In de file top 20 is het weer de A4 tussen de knooppunten Burgerveen en de N14 dat de kroon spant. Voor het derde jaar op rij staat dit gedeelte op nummer één. Het stuk snelweg is verantwoordelijk voor 26,1 miljoen euro economische schade. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia, in opdracht van evofenedex en TLN. Op nummer twee staat dit jaar de A15 tussen knooppunten Ridderkerk en Gorinchem met 17,9 miljoen euro en op nummer drie de A27 tussen de knooppunten Everdingen en Gorinchem.

TLN-voorzitter Elisabeth Post en Machiel van der Kuijl, algemeen directeur evofenedex, spreken namens beide organisaties dat een versnelde aanpak van de A4 een hoge prioriteit bij het kabinet moet hebben. Ook de verbinding van de Rotterdamse haven met het achterland, de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem, moet zo snel mogelijk worden aangepakt, aldus beide partijen. Een ander knelpunt dat een aanpak vereist is de A12 Gouda – Oudenrijk en de A50 tussen Ewijk en Paalgraven.

Niet alleen het verbreden van de weg is volgens de organisaties een oplossing. Ook een verbetering van het openbaar vervoer en een efficiënte vervoerscoördinatie vanuit de bedrijven zou moeten bijdragen. Met dit laatste doelt men dat bedrijven ook andere vervoerswijzen moeten overwegen. Denk aan de trein of een schip.

Fotocredit: @hhitalia via AutoJunk.nl