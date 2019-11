Exclusief: zoveel MINI JCW GP’s komen naar Nederland

Je moet er snel bij zijn om er eentje te kunnen kopen.

Gister trok MINI het doek van de nieuwe John Cooper Works GP. Een soort BMW M135i, maar dan heftiger. Het vermogen is met 306 pk gelijk aan de BMW, echter is de layout van de auto een stuk anders. Zo is er geen achterbank en is de MINI er op gefocust om zo snel mogelijk een rondje op het circuit af te leggen.

De autofabrikant heeft bekendgemaakt dat er 3.000 stuks van de MINI gebouwd gaan worden. Een man in regenjas laat exclusief tegenover Autoblog.nl weten dat er 40 exemplaren naar Nederland komen. Ons land telt ruim 25 MINI-dealers, dus het zal vechten worden wie er eentje krijgt en wie niet.

De MINI John Cooper Works GP levert met 306 pk 75 pk meer in vergelijking met de John Cooper Works. De hot hatch sprint in 5,2 seconden naar de honderd, de top ligt op 265 km/u. Een leuk detail is dat in het interieur elke auto een eigen embleem krijgt met het geproduceerde nummer. De emblemen worden via een 3D-printer individueel uitgeprint.

Een Nederlandse prijs is op dit moment nog niet bekend. Een ‘reguliere’ John Cooper Works kost 46.271 euro. Reken dus op een prijs dik boven de 50.000 euro.