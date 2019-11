AMG blik verder opengetrokken met GLE 63 (S) 4MATIC+

Meer AMG nieuws!

De nieuwe Mercedes-AMG GLS 63 is niet het enige nieuws dat Affalterbach heeft te brengen. Ook nieuw zijn de GLE 63 4MATIC+ en de GLE 63 S 4MATIC+. Waar je de GLS 63 kunt krijgen in één uitvoering, scoor je deze GLE 63 in twee smaakjes.

Deze SUV komt zoals je ziet in twee varianten. De minst krachtige van het stel, de GLE 63 4MATIC, moet het doen met 571 pk en 750 Nm koppel uit de 4.0 biturbo V8. Mag het een tandje heftiger dan ga je voor het S-model. Deze is goed voor 612 pk en 850 Nm koppel. In beide gevallen is de transmissie gekoppeld aan een AMG SPEEDSHIFT TCT 9G.

De GLE 63 4MATIC doet 0-100 km/u in vier tellen rond. Het S-model is iets rapper en doet hetzelfde sprintje in 3,8 seconden. De non-S stopt bij 250 km/u, de S gaat door tot 280 km/u. Met het Dynamic Select kun je gebruik maken van zeven rijprogramma’s. Te kennen: Comfort, Sport, Sport+, Individual, RACE, Trail en Sand. De nieuwe GLE kreeg al eerder dit jaar een AMG-versie. Het ging in dit geval om de AMG GLE 53 4MATIC+.

In vergelijking met de GLS oogt de GLE een stuk minder lomp. Voor nu is alleen de SUV gepresenteerd. Verwacht in een later stadium ongetwijfeld de SUV Coupé-variant van deze GLE 63.