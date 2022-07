Snikheet: 4 tips waar je met de auto op moet letten

Zorg niet alleen voor jezelf, maar ook voor de auto in tijden van extreme hitte.

Ja, we hoeven je niet uit te leggen dat het warm is buiten. Als je dit artikel in de ochtend leest is het nog goed uit te houden. Maar dat gaat in de komende uren snel veranderen. Natuurlijk zorg je goed voor jezelf om een dag als deze door te komen. Maar vergeet ook niet je geliefde automobiel niet.

Niet iedereen is gezegend met een garage. Daarom zijn er een aantal dingen waar je op moet letten met je auto als er sprake is van extreme hitte. We geven je vier tips.

1. Vogelpoep

Vogelpoep op je auto is altijd strontvervelend. Als je niet zo van het poetsen bent kun je hopen op een regenbui zodat het losweekt. Of je pakt de carwash. Met extreme hitte is niet aan te raden om vogelpoep op je auto te laten zitten. Het gaat branden in de lak en zeker in omstandigheden met 40 graden is er kans op schade aan de lak. Zorg voor een schone auto dus!

2. Hou de temperatuur van je auto in de gaten

Niet alleen je lichaamstemperatuur moet comfortabel blijven. Ook die van je auto. Nu zit dat met moderne auto’s wel snor. Autofabrikanten testen voertuigen in de meest extreme omstandigheden. Heb je echter je auto getuned, dan kan het geen kwaad om de temperaturen op een dag als deze extra goed in de gaten te houden. Spreek het vermogen desnoods wat minder aan vandaag, zodat je bolide minder hard hoeft te werken. Even geen launch control in je Audi RS6 vandaag.

3. Denk aan je interieur

Met extreme hitte denk je gauw aan het exterieur van je auto. Vergeet ook de binnenkant niet. Wil je echt je interieur beschermen dan zul je bijvoorbeeld met aluminium raamfolie aan de slag moeten gaan. Door zonnestralen te blokkeren krijgen de materialen aan boord van je auto minder te maken met de hitte. De auto parkeren in de schaduw is natuurlijk een makkelijkere oplossing.

4. Zet de airco juist wat warmer

Een vierde en laatste tip voor tijdens het autorijden vandaag. Zet de airco zeker niet te koud. Het is verleidelijk om te rijden in een koelkast op vier wielen, maar slim is het niet. Je lichaam gaat zich aanpassen aan het koude interieur. Stap je auto uit, dan kan de hitte behoorlijk confronterend zijn voor je lijf. Zelfs gevaarlijk. Zet de airco een tandje hoger dan normaal, zodat het verschil tussen binnen en buiten minder groot is.