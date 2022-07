Goed nieuws: ook Hyundai komt met betaalbare EV

Als die er net zo leuk uitziet als de Ioniq 5 zou dat helemaal mooi zijn.

Een betaalbare EV, dat is waar iedereen met smart op zit te wachten. Goed, er is inmiddels de Dacia Spring. Die kost weinig, maar dan heb je ook weinig. De range is vrij beperkt en een vermogen van 45 pk is vandaag de dag wel erg mager. Dan heb je nog elektrische Smart en Twingo, maar daarmee zijn de mogelijkheden ook beperkt.

Gelukkig wordt er gewerkt aan compacte auto’s die van begin af aan als EV ontwikkeld worden. Die kunnen als het goed is meer bieden. We weten in ieder geval dat Volkswagen een EV van 20 á 25.000 euro in de pijplijn heeft zitten. Dit wordt meteen een drieling, want Cupra en Skoda doen ook gezellig mee.

Dit trio gaat ook concurrentie krijgen van Hyundai, zo blijkt nu. De Europese marketingchef van Hyundai, Andres-Christoph Hofmann, maakt dit bekend tegenover Automotive News Europe. Hij treedt verder niet detail, maar zegt wel dat de compacte auto in hetzelfde prijssegment zal zitten als de kleine Volkswagen en consorten.

Dit is natuurlijk heugelijk nieuws. Hyundai is lekker bezig op EV-gebied en een betaalbaar model onder de Kona is meer dan welkom. Qua design zal het ongetwijfeld ook een interessant model worden, met wellicht wat leuke retro-invloeden.

Het design van de Ioniq 5 zou zich trouwens prima lenen voor een kleiner model. Dat ontwerp is ook geïnspireerd op de Hyundai Pony, wat een compact model was. Het is echter goed mogelijk dat Hyundai weer heel wat anders uit de hoge hoed tovert. Ze willen ieder model namelijk een eigen look geven.

Helaas is er naast goed nieuws ook slecht nieuws. Je voelde ‘m misschien al aankomen: de betaalbare EV van Hyundai gaat niet op korte termijn komen. Hofmann geeft ook aan dat het lastig is om een EV in dit segment winstgevend te maken. Vandaar dat Hyundai zich eerst toelegt op de grotere modellen.

De Koreanen zijn intussen dus wel bezig met een compact model, maar wanneer die gaat komen is nog een vraagteken. Hofmann laat daar nog niets over los. Wanneer we de kleine Volkswagen ID mogen verwachten weten we wel. Die zou in 2025 moeten arriveren. Ook Volkswagen maakt er dus geen haast mee.

Via: Automotive News Europe