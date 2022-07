Chevrolet Blazer moet de Ford Mustang Mach-E slopen

Een gevecht dat zich aan de andere kant van de plas zal afspelen. Dit is de nieuwe Chevrolet Blazer.

Hier in Europa heeft de Ford Mustang Mach-E zijn handen vol aan concurrenten uit Duitsland en Azië. In de Verenigde Staten heeft de elektrische auto ook met concurrentie uit eigen land te maken. Chevrolet bijvoorbeeld, met de gloednieuwe Blazer. Een zeer capabele EV uit de koker van General Motors.

Want ook de Amerikanen zijn inmiddels op stoom. En dan hebben we het over de conventionele merken, want Tesla laat uiteraard al jaren zien hoe het moet op het gebied van elektrisch rijden. De Chevrolet Blazer werd al aangekondigd op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, begin dit jaar. Nu is de daadwerkelijke onthulling van het model.

Je kijkt naar een elektrische SUV met een rijbereik van maximaal 515 kilometer. Kijk, dat zet tenminste zoden aan de dijk. Er komen ook voordeligere varianten met een rijbereik van zo’n 400 kilometer. Er is nog niet gesproken over de grootte van de accupakketten. Wel is bekend dat het platform van deze EV geschikt is voor vierwiel-, achterwiel- en voorwielaandrijving.

Niet alleen Amerikaanse consumenten en zakenlui kruipen straks achter het stuur van deze Blazer. Chevrolet heeft ook een variant uitgebracht voor de politie in de Verenigde Staten.

Politie

De politie krijgt het topmodel, dat is de Blazer SS. Ontsnappen van deze auto is een lastige opgave. Het topmodel is namelijk goed voor 565 pk en 879 Nm aan koppel. In minder dan vier seconden zit deze topper op de honderd kilometer per uur.

Snelladen gaat met maximaal 190 kW aan een DC-snellader. Conventioneel laden gepaard met een snelheid van 11,5 kW.

General Motors lanceert de Chevrolet Blazer in de zomer van 2023. Prijzen beginnen bij 47.595 dollar in de Verenigde Staten. De Blazer SS volgt pas later in 2023 en krijgt een prijskaartje van minimaal 65.995 dollar. De politie in de VS zal pas in het eerste kwartaal van 2024 de Blazer aan de vloot toevoegen.

Aangezien Chevrolet zich voornamelijk op de Amerikaanse markt richt is het niet de verwachting dat de Blazer naar ons continent komt. De Ford Mustang Mach-E haalt opgelucht adem..