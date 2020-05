Nederlandse stagiair ontwerpt bizar Bugatti concept

Een nieuwe Bugatti Vision Gran Turismo ontwerpen, dat is nog eens wat anders dan koffie zetten.

De Nederlandse ontwerper Andries van Overbeeke heeft het goed voor elkaar. In 2015 deelde hij zijn visie op de toekomst van de F1 op het internet. Deze ontwerpen werden erg positief ontvangen en leverde hem zelfs een stage bij Bugatti op. Dat is een stageplek waar de meesten alleen maar van kunnen dromen. En deze stage bestond niet uit het uitvoeren van lullige karweitjes. Dat bewijst het resultaat dat hij nu mag delen.

Van Overbeeke was onderdeel van het team dat een opvolger voor de Bugatti Vision Gran Turismo mocht ontwerpen. Dit concept (dat hieronder ook te zien is) zullen velen zich nog wel herinneren. Dit was namelijk niet alleen een auto voor een racegame, maar ook de voorbode voor de Chiron. Sommigen hebben de auto misschien zelfs met hun eigen ogen gezien, want hij heeft ook even in Nederland gestaan.

Deze nieuwe Bugatti Vision Gran Turismo is (waarschijnlijk) geen voorbode, maar meer een verwijzing naar het verleden. Dat zou je op het eerste gezicht niet zeggen, aangezien de auto bijzonder futuristisch oogt. Toch is dit concept bedoeld als ode aan de iconische Type 35.

De verwijzingen naar het roemruchte verleden van Bugatti bestaan vooral uit de iconische blauwe kleur en de minstens zo iconische hoefijzervormige ‘grille’. Met een klein fantasie is ook de sigaarvorm terug te zien in de Bugatti Vision Gran Turismo. Verder lijkt er vooral inspiratie opgedaan te zijn bij de Formule 1.

Met de term ‘stagiair’ doe je Andries van Overbeeke trouwens ernstig tekort. Er is namelijk al een heuse hypercar gelanceerd die hij samen met zijn broer ontworpen heeft: de Vanda Dendrobium. In tegenstelling tot de Vision Gran Turismo is dit een levensechte auto. Ook werkt hij mee aan het ontwerp van de nieuwe Batmobile. Dit zal dus niet de laatste keer zijn dat we van hem horen.