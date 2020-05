Superformance maakt de Cobra extra giftig

Als het toch geen originele Cobra is, waarom zou je er dan meteen niet het een en ander aan veranderen?

De Shelby Cobra is misschien wel de meest nagebouwde auto. Bij de meeste modellen zijn replica’s de uitzondering, maar bij dit model is het andersom. Ook de auto die we hier zijn is weer een replica. Met het stempel ‘de zoveelste replica’ doe je deze auto echter te kort.

Dit is namelijk de nieuwste creatie van Superformance. Zij zijn niet de eerste de beste replicabouwers: zij bouwen hun auto’s onder licentie van Carroll Shelby. De replica’s van Superformance zijn volledig opgebouwd uit nieuwe onderdelen. Een van hun populairste modellen is de Cobra MkIII. Deze hebben ze nu extra agressief gemaakt.

Dat de mannen van Superformance een hang naar het verleden hebben mag duidelijk zijn. Toch doen ze meer dan het een op een kopiëren van klassieke Shelby’s. Aan deze Cobra MkIII-R heeft Superformance namelijk hun eigen draai gegeven. Het bleef niet bij enkele subtiele aanpassingen.

De vorm van de Shelby Cobra is natuurlijk uit duizenden te herkennen, en die zien we hier nog steeds terug. Als je de auto echter van dichtbij gaat bekijken heeft Superformance het nodige veranderd.

Aan de voorkant valt de nieuwe splitter op. Aan de zijkant zorgen de ventielatieopeningen voor een nieuwe look en de diffuser aan de achterkant kennen we ook niet van de originele Cobra. Het ontwerp is er niet rustiger op geworden, maar Superformance heeft de toevoegingen wel redelijk goed weten te integreren in het design. De kleur Altantic Blue maakt ook veel goed.

Mocht je jezelf afvragen: wat ligt er op onder de motorkap? Nog niks. Superformance levert, zoals gewoonlijk, namelijk alleen een rollend chassis. Voor een dikke V8 en bijbehorende versnellingsbak moet je dus zelf zorgen. De prijs die Superformance voor deze Cobra MkIII-R vraagt is 79.900 Amerikaanse dollars. In euro’s is dat 74.005,38. Een stevige prijs voor een replica zonder motor, maar als je het vergelijkt met een echte Cobra is het een schijntje.