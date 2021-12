BREEK: er staan maar 19 auto’s op de grid vanmiddag!

Vandaag zullen er maar 19 auto’s op de grid staan in plaats van de beloofde 20.

Vanmiddag zal de meest spannende race van de afgelopen jaren gereden worden. Na 21 races is gebleken dat Lewis Hamilton en Max Verstappen het exact even goed gedaan hebben qua punten dit seizoen.

Maar het gaat wel een bijzonder kale race worden. Niet alleen omdat het Yas Marina-circuit een relatief groot circuit is, maar ook vanwege het aantal deelnemers. Er zullen maar 19 auto’s aan de start verschijnen vandaag. Nikita Mazepin zal er namelijk níet bij zijn vandaag. De Russische Rookie is helaas positief getest op Covid-19.

19 auto’s op de grid

Hij geeft zelf aan (op zijn Twitter-pagina) gelukkig geen klachten te hebben. Het betekent echter wel dat er een auto minder van start zal gaan deze laatste race van het seizoen. Normaal gesproken is Pietro Fittipaldi de reservecoureur. Sterker nog, hij is dit weekend gewoon aanwezig bij het Haas-team.

Echter, Fittipaldi mag geen plaats nemen in de Haas. De reden is simpel: Fittipaldi heeft nog geen meter gereden. Hij had minimaal één sessie moeten rijden. Als Mazepin donderdag of vrijdag positief getest was, had Fittipaldi misschien wél kunnen instappen. Nu is het vrij simpel: Mazepin moet in quarantaine en er zullen maar 19 auto’s op de grid verschijnen.

Fittipaldi

Over Pietro Fittipaldi gesproken, hij is de kleinzoon van Emerson Fittipaldi. De Braziliaan viert toevallig zijn verjaardag vandaag op deze dag: 12 december. Ook opmerkelijk, Emerson Fittipaldi is de laatste coureur die op gelijke hoogte met zijn rivaal stond aan het begin van de laatste race. Samen met Clay Regazzoni had Fittipaldi een gelijk aantal WK-punten (beide 52). Dat kan bijna geen toeval zijn. Om met Robert Doornbos te spreken ‘echt kippenvel…’.

