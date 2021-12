Kies maar: X5M of G63? Beide hebben 800 (!) pk…

Het is een hele lastige keuze. Kiezen tussen tussen de BMW X5M of Mercedes-AMG G63. G-Power heeft die keuze nóg wat moeilijker gemaakt.

Een van de meest opmerkelijke fenomenen is de Mercedes-AMG G63. Deze auto’s zijn werkelijk niet aan te slepen. Sterker nog, ze verkopen beter dan ooit. 20 jaar geleden kon je ook een snelle G-Klasse in AMG trim kopen, maar dat was nog echt een niche-product.

Tegenwoordig is het gewoon een statement. Maar als je een grote SUV wil met monsterlijk veel vermogen, moet je dan wel gaan voor een G63? Want ondanks dat ‘ie een ingrijpend vernieuwd werd in 2018, staat de auto op een ladderchassis. Echt lekker zit je er niet in en heel ruim of praktisch is de G63 ook niet. Het is voornamelijk het kenmerkende uiterlijk en het feit dat iedereen weet dat je in een dure auto rijdt.

X5M of G63

Bij G-Power hebben ze een antwoord vinden op de vraag nog even wat moeilijker gemaakt. Want zowel de BMW X5M als de Mercedes-G63 lenen zich uitermate goed om even onder handen te nemen.

We beginnen met de G-Power GX5M Bi-Turbo. De basis is de BMW X5M Competition van de F95-generatie. Standaard heeft deze 625 pk en 750 Nm. Hier zijn allerlei upgrades voor mogelijk. In dit geval is er gekozen voor een downpipe met ‘GP-DEEPTONE’-uitlaat, hybride turbo’s en een andere ECU. Dat resulteert in 800 pk en 950 Nm. Om met Olav Mol te spreken: HATSEFLATS!











Upgrades

De G-Power GP 63 Bi-Turbo is voorzien van min of meer dezelfde upgrades: downpipe, uitlaten, hybride turbo’s en ECU. Ook hier is 800 pk het resultaat. Het AMG-blok is wel in staat om meer koppel te genereren: 1.050 Nm!

In beide gevallen worden de blubberdikke SUV’s van G-Power voorzien van ‘Hurricane RS’ of ‘Hurricane RR’ velgen. Deze zijn behoorlijk groot: in de breedte meten ze 11 inch, de diameter is 23 inch. Daar maken ze bij een hippe veganistische bistro nog een 8 persoons-tafel van. Om het gewicht van de velgen te beperken zijn uiteraard gesmeed. Prijzen worden logischerwijs niet genoemd. Als je de basisvoertuigen in je garage hebt staan, zullen de modificaties je ook niet de kop kosten. Bestellen kan hier!

Dan is het laatste woord aan u: welke kies jij? En waarom? De gekietelde X5M of maak je liever een statement in de G63? (en nee, je mag niet iets anders kiezen).