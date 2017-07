Speakerloze audio in je wagen: zo werkt het

De bollebozen van Continental maken een klankkast van je interieur.

Onder de naam Ac2ated Sound presenteert het bedrijf namelijk een systeem dat trillingen doorgeeft aan verschillende onderdelen in het interieur. Zo wordt het interieur van je auto feitelijk een klankkast, net als bij snaarinstrumenten het geval is.

Volgens Continental biedt Ac2ated diverse voordelen. Allereerst kan op gewicht worden bespaard omdat het systeem lichter is dan een conventionele setup met speakers. Men heeft het over een besparing van zo’n 15 kilogram aan gewicht en tot 30 liter aan volume.

Daarnaast creëert Ac2ated een “3D sound” omdat het geluid in principe overal vandaan kan komen en is het energieverbruik lager. Handig als het accupakket van je elektrische auto nog niet helemaal toereikend is. Ook zorgt het gebrek aan speakers ervoor dat ontwerpers meer vrijheid krijgen bij het designen van het interieur.

Een video van Ac2ated check je hieronder, het systeem wordt later dit jaar op de IAA in Frankfurt onthuld.