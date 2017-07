Hierin rijdt de snelste vrouw van Nederland

Bij een snelle dame hoort ook een rappe wagen.

Dafne Schippers heeft sinds 1 juli een nieuwe auto en uiteraard hoort daar een gelikt marketingverhaal bij. Schippers kart namelijk met een Porsche Macan in de rondte en omdat ze als topsporter niet zo vaak in Nederland is, maakt ze gebruik van de private lease-constructie Share a Porsche. Middels een app kunnen Dafne en haar familieleden zien of de Macan al wordt gebruikt en door wie. Indien dat niet het geval is kunnen ze zelf in de compacte SUV rondrijden.

Verder gaat het om een vulkaangrijs exemplaar met een viercilinder turbomotor. Het gaat dus om een gewone Macan met 252 pk en 370 Nm. Dafne sprint hiermee in 6,7 tellen naar 100 km/u en pas bij 229 km/u wint de luchtweerstand het gevecht. Schippers had het volgende over haar nieuwe wheels te melden: