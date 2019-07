Special: Jaguar XKR (X100)

De bereikbare droomauto.

Het maken van stijlvolle Grand Tourers zit Jaguar in het bloed. Stijlvolle doch sportieve auto’s die opmerkelijk genoeg behoorlijk veel waar voor hun geld bieden. Het probleem voor Jaguar is dat ze een keer hun coupe te goed, te snel, te betaalbaar en te mooi hebben gemaakt. Dat was met de Jaguar E-Type in 1961. Eigenlijk heeft elke coupé het sindsdien afgelegd tegen de E-Type. Leuk idee, maar geen E-Type. Next. Dat soort geluiden.

De Jaguar E-Type was van 1961 tot 1975 op de markt. De auto werd in 3 series verkocht. In 1975 werd de Jaguar E-Type opgevolgd door de XJ-S. De XJ-S misschien wel de meest onbegrepen auto ter wereld, waarschijnlijk. Het was aan de ene kant een opvolger van de E-Type, aan de andere kant was het karakter compleet anders. De XJ-S was veel minder sportief en veel meer op comfort en luxe gericht. De aristocratische verschijning draagt daaraan bij. Helaas ook aan de verkopen, want de XJ-S kende een iets kleinere doelgroep. In iets meer dan 20 jaar werden er maar iets meer dan 20.000 gebouwd. Te veel om het een flop te noemen, maar veel te weinig voor een relatief groot merk als Jaguar.

Nu waren de jaren ’70 en ’80 niet in het voordeel voor Jaguar. Jaguar was Brits en in die periode was Brits geen synoniem voor gründlichkeit. Integendeel. Er hing nog een zweem van nostalgie rond het merk en het was ongelooflijk wat ze met een minimaal budget konden bereiken, maar de kwaliteit was gewoon erg matig. Zeker in vergelijking met de Duitse en Amerikaanse concurrentie. Dan was er ook nog de opkomende concurrentie uit het Oosten: de Japanners bevonden zich juist in een fantastische periode.

Tegenwoordig staat Jaguar bekend als een maker van betrouwbare auto’s en daar moeten ze Ford echt op hun blote knietjes dankbaar voor zijn. De Amerikaanse gigant kocht Jaguar in de jaren ’80. In principe was er niet heel veel mis met Jaguars: ze waren immers al jarenlang hetzelfde. Veel leer, veel hout, sierlijke koetswerken en krachtige motoren. Het grootste probleem was de bouwkwaliteit ervan. Fords eerste wapenfeit was het degelijk en deugdelijk maken van Jaguars.

XJ41

Het tweede wapenfeit van Ford was een nieuwe coupe. Zelfs in de jaren ’80 was de XJ-S al ouderwets aan het worden. Omdat de kwaliteitsinjectie van Jaguar enorm veel geld gekost had, waren er niet veel financiële middelen voorhanden. Ze zullen het nooit toegeven, maar de Britten floreren met een budgettekort voor de ontwikkeling. Dan worden ze veel creatiever en kunnen ze de meest briljante auto’s ontwikkelen. Zo ook de Jaguar XK8. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de XK8 veel eerder kwam. In de jaren ’80 waren de eerste prototypes al gemaakt.

Ford moest alleen even de projecten goed toewijzen aan de fabrikanten. Aston Martin was écht op sterven na dood. Ze bouwden slechts één model dat echt zeldzaam impopulair was. Het XJ41 project mocht daarom naar Aston Martin gaan. De heren in Newport Pagnell gingen de XJ41 gebruiken als uitgangspunt voor de DB7. Jaguar moest even wachten en mocht een paar jaar later, begin jaren ’90, aan de slag met een opvolger voor de XJ-S. Dat betekende wel automatisch dat de XJ-S nog zeker een jaar of vier, vijf er tegenaan moest.

Om de ontwikkelingskosten te drukken, mocht de nieuwe coupe van Jaguar gebruik maken van het oude XJ-S platform met de achterwielophanging van de XJ Sedan. Een heerlijk Britse ratjetoe van onderdelen dus. Op de salon van Geneve in 1996 werd de Jaguar XK8 onthuld aan het grote publiek. De in basis stokoude motoren uit de Jaguar XJ-S mochten eindelijk met pensioen, net als de XJ-S zelf overigens. De XK8 was voorzien van een compleet nieuwe motor, de zogenaamde AJ26 V8.Het getal 26 was gekomen omdat 6 + 8 + 12 = 26. Het was de bedoeling dat er naast een V8 ook een zes en twaalfcilinder zouden komen van deze generatie motoren. Die zescilinder kwam er daadwerkelijk (in 1999 in de S-Type), de V12 niet.

XK8

De XK8 werd aan het einde van 1996 leverbaar. Er was direct keuze uit een coupé en een cabriolet. De XK8 was strikt genomen een 2+2, maar je kon op speciale bestelling de auto ook als 2+0 bestellen, met meer ruimte voor bagage. Beide waren voorzien van dezelfde AJ26 V8 met 294 pk (bij 6.100 toeren) en 393 Nm bij 4.250 toeren. Standaard was de XK8 uitgerust met een vijftraps automaat, een handbak was niet mogelijk. De coupe was leverbaar met CATS, wat stond voor Computer Active Technology Suspension, een actief demper-systeem waar de XK8 zowel sportief als comfortabel door zou zijn. Dit systeem werd een jaar later beschikbaar voor de XK8 Convertible.

Dat was niet helemaal het geval. De XK8 was voor de purist een beetje een teleurstelling. De auto was namelijk absoluut niet sportief, maar juist een beetje belegen. Het schakelen ging soepel, maar niet vlot. De motor leverde bijna 300 pk, maar die kwamen er niet heel overtuigend uit. Ook was de auto relatief zwaar. Ondanks de E-Type’esque looks, was dit zeker geen ongefilterde sportauto. Dat wil niet zeggen dat de XK8 langzaam is. In tegendeel. In minder dan 7 seconden zat je op de 100 km/u en de auto was begrensd op 250 km/u. Tegenwoordig doe je dat met een Polo GTI, maar in de jaren ’90 hoorde je gewoon thuis op de linkerbaan van de Autobahn.

XKR

In 1998 was het tijd voor de overtreffende trap. De XK8 kreeg gezelschap van de Jaguar XKR. Zoals de naam doet vermoeden is dit een snellere XK8. De motor, een AJ26S, was in principe dezelfde unit, maar dan voorzien van een Eaton supercharger. Deze mechanische compressor verhoogde het maximum vermogen aanzienlijk: 370 pk bij 6.150 toeren en een enorm hoog koppel van 525 Nm bij 3.600 toeren. Echt opvallen deed je niet met een XKR ten opzichte van een XK8. De XKR had een kleine achterspoiler, afwijkende velgen, gaasgrille en twee luchtuitlaten in de motorkap met de kenmerkende louvres.

De standaard ZF5HP24-transmissie was niet tegen deze krachten opgewassen. In plaats daarvan monteerde Jaguar de automaat van een concurrent aan de motor van de XKR. De transmissie was namelijk van Mercedes-Benz origine. Qua prestaties zit het nu meer dan goed. In iets meer dan 5 seconden knal je naar de 100 km/u en wederom was de topsnelheid 250, je was er nu wat eerder. De XKR was er als coupe en cabriolet. Het gewichtsverschil tussen deze twee uitvoeringen is ongeveer 100 kilogram.

XKR Silverstone

Om de terugkeer in 2001 naar de Formule 1 te vieren, lanceer Jaguar de XKR Silverstone. Het Stewart F1 team is overgenomen door Ford en het team gaat onder de Jaguar vlag verder. Motorisch was de XKR Silverstone gelijk aan de gewone XKR, maar de XKR Silverstone was aanzienlijk scherper. De auto was voorzien van 20” BBS velgen, stijvere anti-rollbars, stuggere vering, stijvere demping en enorme Brembo remschijven.

In principe waren dit alle wijzigingen die Jaguar had gedaan voor de XK180 Concept. Er zouden aanvankelijk 100 exemplaren van de XKR Silverstone gebouwd worden: 50 cabrio’s en 50 coupé’s. Omdat ze in de Verenigde Staten ook wel zin hadden in een extra strakke XKR, werden er nog eens 175 cabrio’s en 25 coupé’s extra gebouwd. Voor wie achter het net had gevist kon je het bestellen onder de noemer ‘R performance Option’

XKR100

Een jaar later, in 2002, is er weer een reden om feest te vieren en met wederom een speciaal model op de proppen te komen. Ditmaal betreft het de 100e verjaardag Sir William Lyons, de geestelijk vader van Jaguar, wat de naam ‘XKR100’ verklaart. Deze serie was ook voorzien van diverse R Performance opties, zoals de ophanging en remmen. De velgen waren afwijkend, maar nog steeds afkomstig van de firma BBS. Standaard werd de XKR100 voorzien van het CATS-systeem en van een Recaro sportinterieur. Alle XKR100’s zijn antraciet-zwart met een zwart interieur. Er zijn 500 exemplaren van de XKR100 gebouwd.

Facelift

In de herfst van 2002 werd de Jaguar XK8 voorzien van een grondige facelift. Aan het koetswerk werd gelukkig niet al te veel gedaan. De koplampen waren iets afwijkend en de achterlichten waren voorzien van een chromen randje. Tevens waren er nieuwe wielen en kleuren leverbaar: Adriatic Ble, Midnight, Ebony en Jaguar Racing Green. Qua interieur was de XK8 nu leverbaar met meer geavanceerde opties en werd het dashboard iets strakgetrokken. Tevens kon de aspirant XK8-eigenaar kiezen uit meer interkleuren en combinaties dan voorheen.

Belangrijker nieuws vonden we onder die geweldige motorkap. De inmiddels tot AJ33 omgedoopte motor werd op diverse punten aangepast, waaronder het slagvolume. Deze groeide van 3.996 cc naar 4.196 cc. Het motorvermogen ging naar 300 pk (bij 6.000 toeren) en 420 Nm, dat leverbaar was van af 4.100 toeren. Belangrijker was de compleet nieuwe ‘6HP26’-automaat van ZF, die voorzien was van zes voorwaartse versnellingen. Destijds was 6 verzetten vrij bijzonder voor een automaat met koppelomvormer.

Dankzij die automaat kon de XK8 4.2 in 6,4 seconden naar de 100 km/u sprinten. Tegelijkertijd was de Jaguar nu een stukje zuiniger. Niet dat je daar een XK8 om kocht, maar de eerste serie stond bekend als behoorlijk dorstig. Uiteraard was er ook een XKR, deze kreeg eveneens de nieuwe motor, AJ33S genaamd. Deze had nu nog meer vermogen en koppel dan vooorheen. Met 400 pk bij 6.100 toeren en 553 Nm bij 3.500 Nm was er geen situatie waarin je te kort kwam. Van 0-100 km/u duurde nu slechts 5,2 seconden, de topsnelheid bleef gelijk.

Nu gaf Jaguar niet de tijden op waar de XKR écht excelleerde. Dat heeft ook te maken met wat de consument denkt te willen weten. Zo was 60 naar 100 km/u mogelijk in 2,6 seconden. De meer gangbare 80 tot 120 km/u tussensprint nam slechts 3,2 seconden in beslag. Van 100 km/u naar 180 km/u ging alsnog onder de 10 tellen, met 9,8 seconden. Deze tijden zijn destijds gehaald met een XKR Coupé. De XKR Cabriolet was dankzij zijn hogere gewicht en mindere aërodynamische eigenschappen iets langzamer.

In 2004 werd de XK8 nogmaals iets verbeterd door Jaguar. De wijzigingen waren zuiver cosmetisch, op zich ook wel logisch want de techniek was net immers vernieuwd. De XK kreeg een nieuwe grille, achterspoiler en uitlaatpijpen. Ook werden er een paar nieuwe kleuren aan het gamma toegevoegd. Qua prestaties en specificaties veranderde er vooralsnog weinig.

In 2005 stonden er op de Salon van Genève niet één maar twee schitterende Jaguar Coupé’s te schitteren. De eerste was de Advanced Lightweight Coupé. De ALC is overduidelijk van de hand van Ian Callum. Net als de eveneens verse Jaguar XJ is de ALC opgetrokken uit aluminium en aanzienlijk lichter en moderner dan de uitgaande Jaguar XK. Ondanks dat de naam ‘ALC’ is, is het duidelijk dat het de nieuwe Jaguar XK gaat worden. Overigens is de aandrijflijn van de ALC en de eerste XK’s minder bijzonder dan hun bouwwijze: de aandrijflijn van de XK 4.2 weet nog eventjes te overleven.

De andere coupé op de stand van Jaguar is de XKR-S. Dit is het allerlaatste uitzwaaimodel van de eerste generatie XK. De auto komt standaard met bijna alle opties zoals het Jaguar Sound System, 20” BBS velgen en bijzondere lederen bekleding met contrasterende stiksels. Mocht je de supercharger iets te veel van het goede vinden: er is ook een XK-S met dezelfde kenmerken, maar dan met 300 pk

In 2006 is het dan echt over en uit voor de Jaguar XK8 en XKR. In een kleine 10 jaar tien heeft jaguar er meer dan 90.000 exemplaren weten te verkopen. Meer dan de helft daarvan was een XK8 Cabriolet. De XKR Coupé is het meest zeldzaam (iets meer dan 9.500 stuks). Daarmee was de XKR aanzienlijk succesvoller dan zijn voorganger en legde de ‘X100’ de lat erg hoog voor de ‘X150’.

De Jaguar XK8 is absoluut geen klassieker om in te investeren, of je moet een strakke XKR R-Performance hebben gevonden. Maar dat is juist de charme van zo’n XK8 Cabrio. Je vind ze voor heel erg schappelijke prijzen. Ze rijden nog altijd prima, met zo’n 300 pk kom je prima mee met het verkeer. De auto heeft zijn onhebbelijkheden, de V8 lust een slokje, écht snel is ‘ie niet en sportief is ‘ie ook niet. Echter, als ultieme cruiser voldoet ‘ie meer dan uitstekend. En in tegenstelling tot de obligate 911, verplichte Mercedes SL of protserige Corvette is een XK overal en altijd een stijlvolle auto. Dat zal voorlopig nog wel even het geval zijn.