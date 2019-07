Hoezee, er komen meer Britten met motor van BMW

Een premium Brit met een zes-in-lijn van BMW? Yes please...

De Brexit ten spijt wordt de Britse auto industrie nog Duitser dan die al is. Niet door grote overnames dit keer, maar wel doordat Jaguar Land Rover (JLR) en BMW nauwer met elkaar gaan samenwerken. De twee partijen hadden al eerder aangekondigd dat ze de handen ineen slaan op het gebied van elektrificatie. Maar dat is kennelijk zo goed bevallen dat BMW volgens Autocar nu ook ‘gewoon’ verbrandingsmotoren aan JLR gaat leveren.

Dit heeft natuurlijk al enig precedent. Sterker nog, ooit was Land Rover kortstondig van BMW en waren BMW-motoren in Land Rovers en Range Rovers de normaalste zaak van de wereld. Dat werkte toen best aardig, dus we zien geen reden waarom dat nu niet het geval zou zijn. Volgens Autocar zal BMW sowieso vierpitters en zes-in-lijns gaan leveren, met en zonder assistentie van elektropower.

BMW kan door de deal hun ontwikkelingskosten spreiden over een groter aantal auto’s/motoren en JLR krijgt een aantal top aggregaten zonder die zelf te moeten ontwikkelen. Voor kleinere fabrikanten is zoiets namelijk een financiële aanslag van jewelste. Bij Volvo bijvoorbeeld kan je daardoor alleen nog drie- en vierpitters krijgen. Lijkt ons een topdeal in alle opzichten dus. Kijk jij al uit naar een Jaguar XE met de zes-in-lijn uit de Supra?



