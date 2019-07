Met een standaard Triumph Scrambler 1200 het zand in

Herken jij in een DTM auto nog de BMW of AUDI bij jou in de straat? Hoe het ook kan: Triumph schreef een standaardversie in voor een rally in Baja.

Sportieve Triumphs?

Triumph is dit jaar de exclusieve leverancier van de motorblokken voor de Moto2 klasse in het FIM wereldkampioenschap dus ze kunnen niet echt claimen dat wat er op zondag op het circuit rondrijdt, op maandag bij de dealer te kopen is. Het aloude adagium ‘win on Sunday, sell on Monday’ is zeker voor Triumph op dit moment lastig want een snelle blik in de range van het merk uit Hinckley toont een gapende leegte waar we vroeger de Daytona vonden. Natuurlijk is menigeen sneller over het lokale dijkje met een van de ‘roadsters van Triumph, de Street Triple of een stapje daarboven de Speed Triple, maar je begrijpt wat we bedoelen.

Van all-road naar scrambler

De motorfietsmarkt beweegt zich in twee richtingen. Linksom richting naked bikes in sportieve of vintage varianten. Rechtsom richting all-roads. Triumph was de afgelopen jaren al prima vertegenwoordigd in het all-road segment met de Tiger range. Voor de motorrijder die perse geen BMW GS wil rijden zeg maar. Maar Triumph trekt deze range dit jaar lekker door met de lancering van de Scrambler 1200. Scramblers: weer zo’n mooie marketingniche waar elke motorfietsmarketeer zich de afgelopen 5 jaar al in vastbijt, maar daar een andere keer meer over.

Scramblers zijn vanouds naked bikes met een vleugje off-road. Maar zelden waagt een merk zich daadwerkelijk letterlijk van de gebaande paden. Triumph in Noord-Amerika trof de Corporate PR afdeling in Engeland op een onoplettend moment en kreeg akkoord om met een nieuwe 2019 Scrambler 1200 deel te nemen aan de Mexican 1000. Een race over 5 dagen op het bekend in de oren klinkende Baja schiereiland in Mexico. Uit de eigen gelederen ronselden ze off-road coureur Ernie Vigil. De Monster Energy coureur is naast zijn race-palmares bij het Youtube-publiek bekend van zijn medewerking aan de motorcycle vs car drift battle serie.

Over de Scrambler 1200 XE

De Scrambler 1200 in standaard uitmonstering is in de basis een Speed Twin met enkele optische en functionele verschillen. De meest in het oog springende verschillen zijn het hoog langs het zadel oplopende uitlaatsysteem en de banden met grover profiel. De Scrambler die meeging naar Mexico was vrijwel standaard op enkele modificaties na: een specifiek ‘desert racing’ zadel, een upgrade van de verlichting, andere handgrips en banden met extremer profiel om letterlijk beter uit de voeten te kunnen in het zand. PR-technisch werd het geheel nog afgetopt met een unieke livery voor deze race. Zoals de mannen uit Hinckley het omschrijven, gebaseerd op: “Triumph’s signature Black and White paint and graphics”.

Hoe verging het ze in de race?

Als enige niet-offroad motorfiets was uitrijden al een prestatie op zich. 5 Dagen lang en in totaal bleken de 1000 mijl meer dan 1300 mijlen lang. Toen de finishvlag viel reed Ernie op plaats 5 van 13 finishers in zijn klasse. Daarnaast vielen er nog een kleine tiental deelnemers uit. Blije gezichten dus bij Triumph. De grootste tegenstander van het team bleek achteraf de taak voor Vigil om 5 dagen lang geconcentreerd te blijven. Naast het uitgestrekte woestijngebied zat het gevaar vooral in overstekende koeien en paarden. Maar wat hebben wij hier nu aan? Niet zo heel veel, maar het heeft wel iets, die ‘off-road credibility’.

The Basics:

Triumph Scrambler 1200 XE

Motor: vloeistofgekoelde parallel tweecilinder

Cilinderinhoud: 1200 cc

Vermogen: 66 kW (90 pk)

Koppel: 110 Nm bij 3.950 tpm

Gewicht: 205 KG (zonder vloeistoffen)

Prijs: € 17.900,-

Leverbaarheid: Nu!