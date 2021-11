Black on Black Friday: 5x een compleet zwarte auto

Ter ere van Black Friday lichten we een aantal spots uit van bijzonder zwarte auto’s.

Mocht je de afgelopen week geen reclames hebben gezien: het is vandaag Black Friday. We hebben daarom een speciale aanbieding: alle Autoblog-artikelen zijn deze week helemaal gratis! Om het Black Friday-festijn nog groter te maken zetten we vijf spots op een rijtje van auto’s die samengesteld zijn met het motto: hoe zwarter hoe beter.

Brabus 700 Widestar

We beginnen maar meteen met een voor de hand liggende auto: een Brabus. Zwart op zwart is namelijk het handelsmerk van deze tuner c.q. fabrikant. Deze specifieke Brabus 700 Widestar is gebaseerd op de nieuwe G63 en voorzien van maar liefst 700 pk. Het kenteken maakt de auto nog wat extra duister. Dit exemplaar is – uiteraard – gespot in de P.C. Hooftstraat.

Jaguar XKR-S Convertible

Een zwarte Jaguar is niet opzienbarend, maar deze XKR-S is net wat zwarter dan normaal. Sterker nog: de auto is volledig in zwart uitgevoerd, op de rode remklauwen na. Het is misschien niet de meest stijlvolle Jaguar, maar dat is een XKR-S sowieso niet. Een brute Jag als deze mag gerust wat agressiever uitgevoerd zijn.

McLaren 600LT Spider

Op een SUV of een Jaguar is volledig zwart behoorlijk ‘in your face’, maar op een McLaren is het dan weer redelijk ingetogen. We zijn namelijk oranje, gele en groene McLaren’s gewend. Het gaat wat ver om deze uitvoering saai te noemen, maar voor supercar-begrippen is het relatief onopvallend. Wat natuurlijk niet wegneemt dat een 600LT Spider alsnog een imposante auto is om te zien.

BMW M4 Coupé

Zwart kan best wel camouflerend werken, in de zin dat bepaalde designelementen minder opvallen. Dan kan een nadeel zijn, maar ook een voordeel. Als je bijvoorbeeld geen fan bent van de XL-nieren van BMW, maar toch een M4 wil, dan doe je er goed aan een zwarte te bestellen. Het formaat van de grille valt dan namelijk een stuk minder op. Dat bewijst deze Duitse M4 die in Limburg werd gespot.

Rolls-Royce Wraith Black Badge

Bij Rolls-Royce zijn ze de laatste jaren ook niet vies van black on black. Althans, ze zijn bereid zich aan te passen aan de wensen van hun klanten. Ze hebben zelfs een speciaal label in het leven geroepen voor auto’s met zwarte accenten. De Black Badge-modellen kun je overigens ook in andere kleuren bestellen, maar veel klanten gaan voor de volledig zwarte look. Zo ook de eigenaar van deze Wraith. Alleen de velgen zijn niet volledig zwart. Dat is voor Rolls-Royce toch nog een brug te ver.