Special: Land Rover Discovery V8 (LJ – L318)

Niet alleen de beste Land Rover, maar ook de beste SUV ooit gebouwd?

Aanvankelijk leek Land Rover het goed voor elkaar te hebben. U wilde een basale terreinauto? Dan kocht je een 90/110. U wilde een géén basale terrein auto? Dan kocht je een Range Rover. Het leven was erg simpel in de Land Rover showrooms. Maar na verloop van tijd veranderde dat een beetje. De Range Rover werd namelijk steeds luxer, groter, sneller en duurder. In sommige uitvoeringen (lang, V8, HSE) was het al rap een soort Rolls-Royce voor het onverhard.

Dat was op zich geen probleem, want er bleek een enorme markt voor te zijn en de Range had het rijk toen nog alleen. De originele Land Rover (die wij later pas ‘Defender’ gingen noemen) noteerde ook stabiele verkoopcijfers. Toch zag Land Rover dat de concurrentie in rap tempo toenam. Met name de Japanse automerken liepen hard in. Denk daarbij aan de Mitsubishi Pajero, Nissan Patrol en Toyota Land Cruiser.

Aanvankelijk leek Land Rover zich niet direct druk te maken om deze concurrentie. Die auto’s konden zich (nog) lang niet meten met de Range Rover. Qua terreinwaardigheid waren de Japanse tegenstrevers zeker niet verkeerd, maar de Land Rover was welhaast onovertroffen. Kortom, Land Rover hoefde zich geen zorgen te maken, toch?

Nou, eigenlijk wel. De Pajero, Land Cruiser en Patrol toonden namelijk op pijnlijke wijze aan dat het gat tussen de gewone Land Rover en de Range Rover veel te groot was geworden. Het was hoog tijd voor een nieuw model. Zoals het een Brits merk betaamt, was het binnen het concern op organisatorisch en financieel niveau echter een puinhoop. De werknemers waren duur en niet al te best aan het werk wanneer ze níet aan het staken waren.

De Discovery begon zijn carrière als ‘Project Jay’ in 1984. Omdat er weinig geld was en de Discovery móest slagen, werd er een beetje schimmig gedaan over de ontwikkeling van de auto. Er werd een kleine taskforce opgezet onder leiding van Mike Donovan, om de lijntjes kort te houden. Het design werd uitbesteed aan een extern design-bureau: de Conran Design Group. De Brit John Bragg was verantwoordelijk voor de techniek.

Zowel Bragg en Donovan hadden een prettige afwijking: ze hadden veel van het concept al in hun hoofd zitten en voelden elkaar haarfijn aan. Zelden werd er zo weinig papier en personeel gebruikt bij de ontwikkeling van een auto. Dat geldt helemaal voor het Engeland van de jaren ’80. De missie voor het ontwikkelingsteam was helder en duidelijk: het moest een auto worden die een weerwoord kon bieden aan de Japanse tegenstrevers.

Als basis werd er gekozen voor het platform van de Range Rover. Een stalen ladderchassis met aluminum koetswerk moest ervoor zorgen dat de Project Jay terreinwaardig doch relatief licht was. Ook moest Project Jay een stuk ruimer zijn dan de Range Rover. Niet zozeer voorin, maar wel qua bagageruimte. Extra plaats voor twee personen extra was eveneens gewenst, om zo ook te kunnen concurreren met de de fullsize MPV, die rond die tijd ook het levenslicht zag.

Vanwege tekorten in het kasboekje liep de ontwikkeling vertraging op. Gelukkig had Land Rover een gouden zet gedaan. De Range Rover kwam er als vijfdeurs uitvoering en deze werd ook leverbaar op de Amerikaanse markt. Hierdoor stegen de verkopen (dus de inkomsten) enorm, waardoor Project Jay weer voorzien kon worden van de broodnodige financiële injecties. Qua aandrijflijn was Project Jay ook gelijk aan de Range Rover. Men was rond dezelfde periode bezig met een direct ingespoten turbodiesel en uiteraard was de goede oude Rover V8 een optie.

Dat de diesel er kwam was bijzonder. Normaliter kochten relatief kleine fabrikanten hun diesels in bij grote dieselproducenten als VM Motori, Isuzu, Volkswagen of Peugeot. De ‘Gemini 1’ diesel werd geheel in eigen beheer ontwikkeld en was een van de eerste direct ingespoten turbodiesels van die tijd. Qua interieur mocht Jasper Conran zijn ideeën loslaten. Die waren aanvankelijk zeer ambitieus.

Zo was het zijn voorstel om een brillenhouder te plaatsen in het stuurwiel. Het interieur was enerzijds relatief luxe in vergelijking met de 90/110, maar praktischer dan de telkens luxer wordende Range Rover. Er werd gebruikt gemaakt van prettig aanvoelende, zachte plastics en lichte kleuren en bekledingen die eenvoudig te reinigen waren. Nu de Discovery bijna af was, moest er alleen nog een naam bedacht worden. Diverse namen passeerden de revue, waaronder ‘Prairie Rover’ en ‘Highlander’.

Zoals bekend werd het uiteindelijk Discovery. De auto maakte zijn debuut op de IAA in Frankfurt in 1989. De auto maakte grote indruk op het internationale publiek. Met name dankzij het karakteristieke zij-aanzicht was de Discovery niet alleen ruim en praktisch, maar ook nog eens zeer herkenbaar. Dit terwijl de Japanse terreinwagens behoorlijk veel op elkaar leken. Niet alles was briljant bij de Discovery.

De auto was alleen leverbaar in driedeurs uitvoering. De reden was simpel, men wilde niet dat de auto in het vaarwater kwam van de Range Rover. Om nog meer afstand te nemen van de Range Rover, probeerde Land Rover de Discovery een stoerder uiterlijk mee te geven dankzij stickers. Niet zo maar even wat striping, maar echt over de gehele deur en/of zijpartij. Dit was mede om te maskeren dat de veel onderdelen van bestaande (Land) Rovers kwamen. De deuren en voorruit kwamen rechtstreeks van een Range Rover. De achterlichten waren afkomstig van een Morris Maestro Van.

Er waren twee motoren leverbaar. De 200 TDi met 113 en een 3.5 V8 met 155 pk. De actieradius van de diesel was zeer interessant: bijna 1.000 km. De benzine haalde dik 550 km op een tank. Nu lag dat niet alleen aan de relatieve zuinigheid, maar vooral ook aan de enorme tank van 89 liter. Mede daardoor zag je in Nederland voornamelijk diesels. In sommige landen werd ook een 2.0 benzinemotoren geleverd, omwille van belastingtechnische redeneren. Een succes was dat niet, die auto miste het vermogen van de V8 en het koppel van de diesel.

Al in 1990 werden de eerste veranderingen doorgevoerd. Zo werd de V8 voorzien van een update. Wegens geldgebrek was die auto nog voorzien van carburateurs. Vanaf 1990 werd brandstofinjectie toegepast. Tevens kwam er een vijfdeurs variant bij. Een auto met zoveel ruimte en plaats voor eventueel zeven personen kon natuurlijk niet voorzien zijn van drie deuren. Standaard was de Discovery een vijfzitter, de laatste twee zetels waren een optie. De zitplaatsen kwamen niet in de vorm van een achterbankje, maar twee zitjes aan de zijkant van het achtercompartiment. Tevens besloot Land Rover de stickers achterwege te laten: de beoogde clientèle vond het niet bepaald fraai staan.

De Discovery was een zeer veelzijdige auto. Voor de wintersport was ‘ie ideaal, maar je kon er ook boodschappen mee doen of lekker forensen. Het was ook een zeer capabele terreinauto. Om dat extra te onderstrepen werd de auto ingezet voor de Camel Trophy. Voorheen werden er 90/110 Land Rovers voor gebruikt, maar vanaf 1990 tot 1997 maakte men gebruik van de Discovery met dieselmotor. Niet iedereen begreep het wedstrijdelement van de Trophy, maar het leverde leuke beelden op voor de commerciële televisiezenders, die wat materiaal hadden om de zondagmiddag mee te vullen. Voor Land Rover was het enorm veel positieve exposure.

In 1994 kwam de eerste grote modelupdate. Qua uiterlijk werd de auto licht strakgetrokken. Het uiterlijk werd zeer gewaardeerd, dus veranderde Land Rover daar zo min mogelijk aan. De aandrijflijn werd wel herzien. De 3.5 V8 werd overboord gekieperd ten faveure van een 3.9i met 185 pk. De 200 TDi werd vervangen door de 300 TDi, een 2.5 liter viercilinder turbodiesel met 122 pk.

Belangrijker was het koppel van beide motoren. De V8 leverde zo’n 315 Nm bij 3.100 toeren, de diesel 300 Nm bij 2.000 toeren. Tevens kwam er een nieuwe (R380) versnellingsbak beschikbaar. Je kon de gewijzigde Discovery herkennen aan de grotere koplampen, alsmede nieuwe kleuren en velgen. Opmerkelijk: de V8 was in Nederland goedkoper dan de kleinere en zuinigere diesel. Dat zou nu wel anders zijn.

De Discovery I hield het vol tot het einde van 1998. Toch staat dat moment bij bijna niemand in het geheugen gegrift. De reden daarvoor is logisch, want de Discovery Series II (L318) die hem opvolgde leek er sprekend op. Wederom wilde Land Rover niet tornen aan het unieke uiterlijk van de Discovery. Desalniettemin was bijna elk stuk plaatwerk compleet nieuw.

Een groot verschil was de overhang aan de achterkant, die nu een tikje groter was voor nog meer bagageruimte. Het leek op een facelift, maar het was eigenlijk meer dan dat. Volgens Land Rover waren 700 onderdelen vernieuwd of verbeterd. Met name op kleine details was duidelijk te zien dat het geld en de kennis van toenmalig eigenaar BMW zich uitbetaalde.

In technisch opzicht werd de 3.9 V8 vervangen door een 4.0 V8. Ondanks dat het een update was van de alom bekende Rover V8, was het feitelijk nog steeds de 3.9 V8. Een andere optie was een TD5 diesel, een compleet nieuwe direct ingespoten turbodiesel met een kleine 140 pk. Snel was deze Discovery nog steeds niet. De twee ton zware kolos had zo’n 16 seconden om de 100 km/u te halen en ging niet harder dan 157 km/u.

In de zomer van 2002 kreeg de Discovery zijn laatste facelift. De koplampen waren in stijl van van de nieuwe Range Rover, met bijzondere lichtarmaturen in de unit. De clignoteurs op de achterzijde gingen verhuisden naar boven. In technisch opzicht bleef alles bij het oude: een diesel-rouwdouwer of een onbeschoft hard zuipende doch soepele V8. Die laatste was vanaf nu enkel leverbaar met een viertraps automaat.

In 2004 ging de Discovery uit productie en werd deze opgevolgd door de ‘L319’. In naam staat de Discovery nog altijd in de prijslijsten, maar het is nu een van de vele SUV’s geworden. Een heel erg fraaie, maar er zijn nu heel veel meer concurrenten bijgekomen. Maar dat is niet het enige; het karakter van de oer-Discovery is er met talent uitgewerkt. De auto kent een welhaast ‘sportief’ element.

Dat is iets wat Land Rover juist zo briljant deed bij de eerste Discovery’s. Dat was absoluut geen sportieve auto en dat werd ook niet gepretendeerd. Het was namelijk een een auto om sportieve dingen mee te gaan doen. Je kon alles met een Discovery. Je kon een paar kano’s op het dak binden of er een kar van 3.500 kg achterhangen. Dankzij de standaard vierwielaandrijving, het ladderchassis en de lage gearing kwam je werkelijk overal. Op onverhard zijn er weinig auto’s in klasse die net zo ver kwamen.

Ook was de Discovery verrassend comfortabel. Je zat hoog op de bok, iets te hoog zelfs. Gevoelsmatig was het dashboard en de motorkap te laag, terwijl de voorruit te plat leek te zijn. Je had daardoor meer dan ooit het gevoel in en vrachtwagen te zitten, terwijl buitenstaanders bijna konden zien wat voor broek je aanhad. Maar het was wel een vrachtwagen in de positieve zin van het woord. De automaat deed zijdezacht zijn werk, zij het wat traag. De V8 leek te draaien op agavesiroop. Bijzonder soepel en trillingsvrij, maar met trage reacties.

Het verbruik was bijna komisch. Ook in de jaren ’90 kwam je eigenlijk niet weg met dergelijke dorst. Zeker omdat de prestaties uitblijven. De Discovery was absoluut niet snel. Met een sikbox en volle bepakking was 1 op 3 geen enkel probleem. Op weg naar Oostenrijk moest je dus vier keer stoppen om de 89 liter grote tank vol te gooien. Het gekke is, dat maakte niet uit. Dat deed je met liefde. De Discovery V8 was zo’n auto die namelijk alles kon doen wat je er maar van verlangde, waar je anders drie of vier auto’s voor nodig had. Daarmee is de Discovery niet alleen een ware SUV en een ideale vakantiekameraad ‘voor erbij’, maar toont de auto nog altijd aan wat er allemaal mis is met de huidige generatie moderne SUV-crossovers.