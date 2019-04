Eén van deze zilveren vossen koopt 2 hypercars

Hint: hij heeft geen tijgerprint shirt aan.

We leven in de gouden tijden van hypercars. Na het verschijnen van de Bugatti Veyron was de consensus dat er nooit meer zo’n auto gebouwd zou worden. Het tegendeel bleek waar. We lijken ons te vinden te midden in een Hypercar-renaissance. Natuurlijk was het hypercartrio van McLaren (P1), Porsche (918 Spyder) en Ferrari (La) een voorbode, maar sindsdien zijn fabrikanten bezig om die indrukwekkende automobielen te overtreffen.

Het zijn niet alleen de kleine fabrikanten als Hennessey, Koenigsegg en Rimac die daar mee bezig zijn. Ook grote namen als Aston Martin en AMG zijn bezig met het ontwikkelen van extreem snelle hypercars, respectievelijk de Valkyrie en de Project One. Welke van die twee moet je nu eigenlijk hebben?

David Coulthard denkt het antwoord te hebben. In een vermakelijk interview met Goodwood laat hij weten beide auto’s besteld te hebben. De Aston Martin Valkyrie moest in zijn garage staan vanwege zijn band met Adrian Newey. David Coulthard heeft gereden in auto’s van Newey’s hand bij Williams, McLaren en Red Bull. Sterker nog, hij geeft aan dat het door Newey komt dat hij in een auto zat waarmee hij races kon winnen. Door Newey is hij in staat is om deze bolides te kunnen betalen, aldus Coulthard.

De AMG Project One vanwege de Formule 1 motor die in die auto zit. Het hoort eigenijk niet te werken in een straatauto, aangezien het Duits is, zal het eindresultaat volgens Coulthard indrukwekkend zijn. De rest van zijn wagenpark is vrij eenvoudig. Naast enkele raceauto’s heeft hij een Mercedes SL Pagode, een G-Klasse uit 1984 en een ‘moderne Mercedes’.