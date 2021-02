Heet! Land Rover Defender V8 met 525 pk is hier - Autoblog.nl

Wie geduldig heeft gewacht krijgt hier zijn of haar beloning. Land Rover introduceert een V8 voor de Defender met 525 pk!

Het dikste tot op heden voor de Land Rover Defender was zeker geen lullige zescilinder motor. Leuk, maar stiekem weet je dat het nog een tandje heftiger kan. Met het nieuwe modeljaar introduceert Land Rover meteen twee nieuwe varianten voor de 4×4. De Land Rover Defender V8 90 en de 110.

In beide uitvoeringen is er sprake van een 5.0-liter grote V8 met supercharger. De benzinemotor levert 525 pk en 625 Nm koppel. Het blok is altijd gekoppeld aan een automaat met acht verzetten. De Defender V8 90 accelereert van 0-100 km/u in 5,2 seconden. De topsnelheid ligt op 240 km/u. Prima cijfers, maar het allerleukste is de V8-grom onder de kap natuurlijk.

Met de modeljaar update introduceert Land Rover meteen een aantal nieuwe zaken voor de Defender. Zo is er meer mogelijk op het gebied van personalisatie en zijn er meer uitvoeringen, waaronder de XS Edition en de V8 Carpathian Edition. Verder is het interieur wat opgefrist, met een groter 11.4-inch touchscreen. Dat is 60 procent groter in vergelijking met het huidige display dat de Defender in het interieur heeft.

Naast de dikke V8, bestaat de line-up van de Defender nu uit meerdere benzine en dieselmotoren. Ook is er een plug-in hybride, waar je tot zo’n 40 kilometer volledig elektrisch mee kan rijden.

Prijzen voor de Land Rover Defender 90 V8 beginnen bij € 201.485. De 110 V8 is er vanaf € 206.895.

Hoe bruut zo’n Land Rover Defender V8 klinkt? Je checkt het in de video hieronder.