Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Azerbeidzjan 2019

Wie vindt de limiet op de grens van Azië en Europa?

Voor wie gehoopt had op een spannend F1 seizoen is een nuchtere beschouwing van de resultaten in de eerste drie races ontluisterend te noemen. Maar liefst drie een-tweetjes scoorde het team van Mercedes alweer. Zelfs in hun meest dominante jaren, aan het begin van dit nieuwe turbo-tijdperk, was dat nog niet voorgekomen. Sterker nog, niet sinds Williams in 1992 het hele veld aan gort reed met hun actieve ophanging scoorde een team zo goed aan het begin van het seizoen.

Toch is het gevoel anders dan in 2014, 2015 en 2016, toen er echt wat speciaals moest gebeuren wilden de Mercs niet winnen. Ferrari lijkt snelheid in haar auto te hebben, maar het komt er nog niet echt uit. En ook binnen Red Bull lijkt nog het idee te bestaan dat de titel er nog inzit. Om de hoop en verwachting levend te houden wordt het echter wel tijd voor de twee ‘uitdagers’ om dan ook echt eens Mercedes te verslaan op zondag. Vandaag kan de eerste stap in de goede richting gezet worden middels een goede kwalificatie.

Q1:

Sainz is de eerste die de baan opgaat voor een snelle ronde. Hamilton maakt een onkarakteristiek foutje en schiet even rechtdoor, wat zorgt voor een korte gele vlag situatie. Iedereen die achter de Brit bezig was aan een snel rondje zal wel balen. Ricciardo krijgt te horen dat hij zelf in zijn spiegels moet kijken, omdat zijn team ‘alle data kwijt is’. Teamgenoot Hulkenberg maakt dezelfde fout als Hamilton en zorgt voor de tweede gele vlag in de sessie. Het gaat weer lekker bij Renault.

Dat is ook meteen wel het mooie van dit uitdagende circuit; er gebeurt eigenlijk altijd wel wat. Voor het lange rechte stuk moet je eigenlijk weinig downforce hebben, maar daarna is het dan glibberen en glijden door de krappe straten van Bakoe, waar de wind welig tiert. Lance Stroll, die twee jaar geleden nog een podium overhield aan een knotsgekke race, raakt wederom de muur nadat hij gisteren ook al een roze auto afschreef in VT2. Dit keer kan hij echter door.

Met een kleine vijf minuten te gaan zien we dan eindelijk een teken van leven van Pierre Gasly. Hij zet met een slipstreampje een 1:41.335 op de klokken en pakt daarmee de eerste plaats af van Charles Leclerc. De Fransman zal er niet heel veel plezier van beleven, want hij moet morgen vanuit de pitstraat starten nadat hij gisteren een aanwijzing miste om zich te melden bij de weegschaal van de FIA. Misschien is daardoor even de druk van zijn schouders gevallen. Zeker is dat Max de tijd van de Fransman eigenlijk voor het eerst dit jaar niet haalt. Hoefde ook niet per se natuurlijk, want de Nederlander is ruim door naar Q2, maar toch.

Aan het einde van de sessie zien we naast de Williamsen en de inmiddels ook wel enigszins verwachte Lance Stroll ook Grosjean en Hulkenberg rondhangen in de gevarenzone. Renault gaat sowieso voor geen mètre, want Ricciardo is de man op de schopstoel die P15 heet. De coureurs gaan de baan op, maar uiteindelijk is dat tevergeefse moeite. Kubica doet namelijk een ‘Max-Monaco’ en clipt bij het insturen van de linkerbocht bij het kasteel de binnenkant van de muur, waarna zijn auto rechts de boarding inklapt. Het zorgt voor een code rood en een abrupt einde van de sessie.

De uitvallers: Stroll, Grosjean, Hulkenberg, Russell, Kubica

Q2:

De schaduwen beginnen al langer te worden als Q2 tien minuten voor het hele uur weer op gang komt. Net als in Q1 is het McLaren dat als eerste de baan opzoekt met Sainz en Norris in slagvolgorde. De Ferrari’s proberen het op de gele banden te redden, wat op zich begrijpelijk is daar het maar de vraag is of Gasly überhaupt gaat rijden. Zo niet dan hoeven ze deze sessie eigenijk maar vier andere rijders te verslaan. Mercedes en Verstappen durven de gok echter niet te nemen en gaan op de softs naar buiten.

De Mercs zetten bijna identieke rondjes neer aan de kop van het veld. Leclerc geeft op de softs een halve seconde toe. Tweevoudig podiumwinnaar Perez nestelt zich met zijn Force India nog tussen de zilveren en de Monegask. Vettel heeft geen geweldig eerste rondje en zal dus moeten besluiten of hij alsnog voor de rode banden wil gaan. Dan een positieve verrassing: Max Verstappen evenaart bijna de tijd die Gasly in Q1 neerzette en gaat naar P1! Sneller dan de Mercs dus.

Als we heel cynisch zijn volgt er direct nog meer goed nieuws voor de Nederlander. Opeens komt namelijk de volgende rode vlag, dit keer voor een rode auto. Er staat er namelijk een Ferrari in de muur. Leclerc bewijst zichzelf en zijn team namelijk een hele slechte dienst door in dezelfde bocht als Kubica zijn bolide in de muur te hangen. Dat is dus precies niet wat je moet doen als je je team wil overtuigen dat ze je geen teamorders moeten geven. In een replay zien we echter wel dat Vettel op hetzelfde punt al enorme mazzel had dat zíjn auto niet de muur in verdween. Ook de veteraan tikte namelijk aan de binnenkant de muur aan in de knik die zich op deze manier snel ontwikkelt tot de bocht des doods.

Na wederom een vrij lang intermezzo zoeken de coureurs wederom de baan op. Vettel zal dubbele gevoelens hebben bij de crash van zijn teammaat, want hij staat twaalfde dus moet nog even aan de bak. Dat verpest ook het plannetje om Q2 te doen met de gele banden, want nu het nog wat later en kouder is kan de Duitser geen risico’s nemen.

Beide Red Bulls gaan niet naar buiten. Max niet omdat hij de eerste tijd op de klokken heeft staan en veilig is, Gasly niet omdat hij zoals gezegd morgen toch moet starten vanuit de pits. De middenvelders gaan er nog wel even vol tegenaan, hoewel de meesten moeite hebben snellere tijden te rijden. Uiteindelijk zijn het toch weer Perez en Raikkonen die hun toegevoegde waarde tonen en Q3 vrij makkelijk halen. Daarnaast flikken ook Norris (die Sainz nu toch echt onder druk zet), Kvyat en -jawel- Giovinazzi het kunstje om naar Q3 te gaan.

De uitvallers: Sainz, Ricciardo, Albon, Magnussen, Gasly

Q3:

Een uurtje later dan gepland gaat Q3 van start. Wordt het een hele bijzondere dag voor MV33, of kunnen Vettel en de Mercs hun motoren toch weer een stukje extra uitwringen? En wat doen de coureurs uit de tweede helft van de top-10? Als ze zich op de baan vertonen hebben ze in ieder geval Leclerc al te pakken, dus dat is vast winst.

Max zet de eerste tijd neer met een 1:41.447. Dat is ietsje langzamer dan hij deed in Q2, maar zou in die sessie wel goed genoeg zijn voor pole. Helaas, daarna krijgen we het gebruikelijke verhaaltje weer. Mercedes heeft de zaak zoals gebruikelijk zitten flessen en laat nu zien hoe hard ze echt kunnen. Bottas gaat al hard met een 1:41.1, maar dan komt Hamilton er nog even overheen met een 1:40.7. Vettel prikt zijn Ferrari vervolgens tussen de twee Mercs in de eerste run.

Max gaat echter nog even door. Hij heeft kennelijk brandstof meegenomen voor twee snelle getimede rondjes. Op zich misschien jammer, omdat hij dus met een iets zwaardere auto reed op het moment dat zijn banden super fresh waren. Hoe dan ook verbetert de Nederlander wel zijn tijd en daarmee ook zijn plaats. Sterker nog, hij pakt Bottas en Vettel in en gaat naar een voorlopige P2.

Maar Vettel en de Mercs kunnen nog een keer. Nadeel voor ze is dat nu ook de (verwachte) tweede helft van de top-10 het circuit opkomt. Het wordt dus een beetje dringen. Vettel gaat op zeker en voert het treintje aan. Hij heeft zo een cleane ronde maar weet ook zeker dat hij geen ‘tow’ krijgt voor het rechte stuk. In de eerste sector gaat VET naar paars, maar aan het einde van de tweede sector komt hij een tiende tekort op de tijd van HAM. Dit verschil maakt hij in de volgas derde sector niet meer goed. Wel pakt VET de plek van VER en in eerste instantie ook die van BOT. Bottas 2.0 tovert echter een konijn uit de hoge hoed. Hij verschalkt zijn teamgenoot voor de pole position, zijn tweede van het jaar. Voor Verstappen resteert plek vier.

Perez wordt best of the rest en staat op pole position om morgen weer een podium te scoren in Bakoe als er iets misgaat bij de toppers. Dan moet hij echter wel zelf zijn neus schoon zien te houden. Het is niet per se bedoeld als een bruggetje naar de vorige zin, maar Torpedo Daniil Kvyat staat naast de Mexicaan op de derde rij. Norris doet het met plek zeven, voor Giovinazzi die voor het eerst Raikkonen verslaat in de kwali (maar morgen wel een gridstraf incasseert). Leclerc maakt de top-10 zonder te rijden in Q3 compleet. Gezien het kleine verschil tussen Vettel en de Mercs zal hij ongetwijfeld denken dat hij zijn Fezza op pole had kunnen parkeren. Maar woulda shoulda coulda’s gaan niet op, ook niet in de F1.

De volledige uitslag:

1. Bottas

2. Hamilton

3. Vettel

4. VERSTAPPEN

5. Perez

6. Kvyat

7. Norris

8. Giovinazzi (krijgt gridstraf)

9. Raikkonen

10. Leclerc

11. Sainz

12. Ricciardo

13. Albon

14. Magnussen

15. Gasly (start vanuit pits)

16. Stroll

17. Grosjean

18. Hulkenberg

19. Russell

20. Kubica