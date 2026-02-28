Spotspecial: dikke Audi RS4’s in het wild

De RS4 is dood, lang leve de RS4!

De RS4 is niet meer onder ons, omdat Audi in al haar wijsheid heeft besloten dat dit model RS5 moet heten. Het zou heel goed kunnen dat de RS4 weer een comeback maakt, maar voor nu blikken we even terug op de RS4’s uit het verleden. Dit doen we aan de hand van het Autoblog Spots-archief.

Spotter: @DBS007

Deze spot dateert uit 2009, maar ook toen was dit al het oude model: de B5. Tegenwoordig is een RS4 B5 vaak voorzien van de verkeerde velgen, maar dit exemplaar is nog helemaal origineel. Althans, dat was ‘ie in 2009. Deze auto is ook voorzien van de gaafste kleur: Imola Yellow. Onder de kap ligt een 2,7 liter biturbo V6, die 380 pk levert.

Spotter: @Spykerracing

De B6 slaan we even over, om de eenvoudige reden dat die niet bestaat. Wat we hier zien is de B7. Deze verruilde de V6 voor een 4,2 liter V8. Daarnaast was er nu ook een sedan. Sterker nog: de RS4 werd éérst geïntroduceerd als sedan en de Avant volgde pas later. Dit knalrode exemplaar is afkomstig uit Monaco, maar werd gewoon gespot in Laren.

Spotter: @groninger

Zeg je RS, dan zeg je stationwagen, dus natuurlijk was de B7 er ook als Avant. Naar verluidt waren de verkoopaantallen ongeveer 50-50 tussen de sedan en de station. Hier zien we een mooi onverprutst exemplaar in de kleur Sprint Blue.

Spotter: @paul_ammerlaan

Naast de sedan en de station was er zelfs nog een derde carrosserievariant van de B7: de cabrio. Dit was de allereerste cabrio van quattro GmbH. Met een beetje goede wil kun je het zelfs zien als een goedkoop alternatief voor de R8 Spyder, want je hebt dezelfde motor. Alleen op een andere plek. Op deze foto zien we een zeldzame kleurstelling: wit met een donkerblauw kapje.

Spotter: @thomcarspotter

Door de komst van de A5 (en RS5) ging Audi met de RS4 B9 weer terug naar alleen de Avant. De 4,2 liter V8 mocht blijven. Die leverde nu 450 pk. Met zijn uitgeklopte wielkasten, dikke bumpers en ovalen uitlaten is deze generatie geen muurbloempje. Zeker niet als je hem bestelde in knaloranje, zoals deze eigenaar heeft gedaan.

Spotter: @kuifje

De iconische kleur Nogaro Blue mag natuurlijk niet ontbreken in dit lijstje. Wat we hier zien is de gelimiteerde Nogaro Selection, die Audi in 2014 uitbracht. Daarmee vierden ze het 20-jarig jubileum van de RS2, waar het in 1994 allemaal mee begon.

Spotter: @justawheelchairguy

Met de B9-generatie hoefde je geen limited edition te bestellen om een leuk kleurtje te krijgen: de prachtige kleur Sonoma Green zat gewoon in het standaard kleurenpallet. Helaas heeft deze generatie niet langer een V8, maar ach, de eerste generatie RS4 had ook een V6. Dus het is wel historisch verantwoord.

Spotter: @spotcrewda

Met deze RS4 Edition 25 Years is het cirkeltje rond. Dit is namelijk een hommage aan de eerste RS4, uitgevoerd in dezelfde kleur als de auto waarmee we dit artikel begonnen. De 25 Years profiteert van onder meer 20 pk extra en leuke goodies zoals een instelbaar onderstel. Naast de kleur kun je deze uitvoering herkennen aan het ontbreken van een dakrails.

Welke is jouw favoriet uit dit lijstje? Laat het weten in de reacties! En als je zelf wat leuks gespot hebt, zien we je foto’s graag verschijnen op Autoblog Spots.