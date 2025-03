Bied mee op deze übercleane Audi RS4 [+video]

We doen een rondje in de RS4 die geveild wordt bij The Collectables.

We gaan vandaag even 25 jaar terug in de tijd. Want ja, zo oud is de RS4 B5 inmiddels. In 2000 ging deze auto in productie, en de onthulling was zelfs nog in het vorige millennium. Vandaar dat het jubileummodel, de Audi RS 4 Edition 25 years, vorig jaar verscheen.

Net als de meest recente RS4 had ook de B5 een biturbo V6. Deze leverde 380 pk en 440 Nm aan koppel. Daarmee was de RS4 zowel de toenmalige M3 (de E46) als de C32 AMG de baas. Dat was mede te danken aan Cosworth, dat destijds eigendom was van Audi en meehielp bij de ontwikkeling van de motor.

Deze RS4 heeft ook iets wat de huidige RS4 niet heeft: een handbak. De RS4 B5 werd uitsluitend geleverd met een handgeschakelde zesbak. Dat zorgt voor een stukje extra beleving. Net als de Milltek-uitlaat, die ervoor zorgt dat deze RS4 een heerlijk geluid produceert.

De uitlaat is niet de enige aanpassing. Het was je waarschijnlijk ook al opgevallen dat deze auto verlaagd is. De puristen vinden het misschien niks, maar wat ons betreft kan de RS4 het heel goed hebben. Op deze manier is de RS4 B5 een perfect voorbeeld van ‘subtiel dik’. De voorste remmen hebben trouwens ook een upgrade gekregen: die zijn afkomstig van de latere RS4 B7.

Dit exemplaar werd in 2001 geleverd in Duitsland en verkeert al sinds 2004 in Nederland. De huidige eigenaar neemt na 10 jaar afscheid van deze auto en biedt ‘m nu aan via The Collectables. Daar kun je meebieden tot en met maandagavond 20:30!

Bekijk ook vooral de video, waarin Wouter de V6 even goed laat horen!