Deze 10 dingen moet je weten voordat het F1-seizoen van 2026 begint

Een spoedcursus F1 2026 vlak voor de seizoensstart!

We hebben er weer even op moeten wachten, maar het is bijna zo ver: de terugkeer van de Formule 1-races! Op 8 maart gaan we dan écht beginnen aan het F1-seizoen 2026 en wel met een ontbijt-op-schoot-race, de GP van Australië om 05:00 uur. Dat is alvast één van de dingen die je moet weten voor het F1-seizoen van 2026 begint. Hieronder vind je er nog eens tien.

1. De nieuwe auto’s en teams

Laten we beginnen met de basis zodat iedereen helemaal bij is. Verstappen en zijn vriendjes beginnen 2026 met volledig nieuwe auto’s. De regels om de auto’s te bouwen zijn grotendeels vernieuwd waardoor de auto’s er wat anders uit zien. Ze kleiner, lichter, zijn afhankelijker van de elektromotor (daar zo meer over bij punt 4) en hebben een simpelere voorvleugel. Over die vleugel gesproken: net als de spoiler achterop kan hij plat klappen op de rechte stukken voor een hogere topsnelheid.

Meer weten over de nieuwe regels en F1-auto’s? Lees dit artikel!

2. Nieuwe teams

Verstappen en Red Bull krijgen in 2026 ook te maken met twee nieuwe automerken om tegen te strijden. Op de eerste afbeelding hieronder zie je de allereerste Formule 1-auto van Audi. Het Duitse automerk kocht het raceteam van Sauber op en gaat met dezelfde coureurs verder. Bewonderenswaardig: Audi bouwt direct een eigen aandrijflijn in plaats van een motor inkopen bij een grote jongen.

Op de afbeelding ernaast zie je een zwart-witte F1-auto. Ook dit is een primeur: het Amerikaanse Cadillac zit achter deze F1-auto. Het door General Motors ondersteunde merk begint nu nog met een Ferrari-klantenmotor maar wil in de toekomst zijn eigen hybride V6 gaan inzetten. Over de coureurs bij beide teams gaan we het bij het volgende punt hebben.

3. Nieuwe coureurs

Over de gehele breedte houden de meeste teams dezelfde coureursduo’s als in 2025. Zo verandert er bijvoorbeeld niks bij Ferrari, Mercedes en Alpine. Bij Red Bull krijgt Max Verstappen een nieuwe teammaat. Tsunoda is eruit gewipt en op zijn plek komt ex-Racing Bulls-coureur, Isack Hadjar. Diens plek bij het Red Bull-zusterteam wordt gevuld door racetalent en F1-rookie Arvid Lindblad (foto 2 hieronder)

Audi neemt rechtstreeks de coureurs van Sauber over (Gabriel Bortoletto en Nico Hülkenberg) terwijl Cadillac twee oude rotten uit hun pensioen trekt. Jawel: Valtteri Bottas en Sergio Pérez zijn terug op de Formule 1-grid! En kijk eens hieronder hoe ze daar van genieten!

Even opfrissen? Er staat ook al een artikel online met daarin een overzicht van alle auto’s, teams en coureurs.

4. ”Formule E op steroïden”?

Wie de afgelopen tijd wat beter heeft opgelet, heeft veel geklaag gehoord van de coureurs. Max Verstappen noemde de nieuwe auto’s dan ook Formule E op steroïden. Later voegde hij hieraan toe dat dat prima is, maar dat hij in de F1 zit om F1 te rijden, anders was ie wel overgestapt naar de FE.

Verstappen doelt hiermee op het belang van de elektromotor. De nieuwe auto’s zijn zoals gezegd meer afhankelijk van de elektrokracht. Iedere ronde gaan de coureurs aandacht moeten geven aan de batterij om het ding op de goede moment op te laden om vervolgens de EV-power in te zetten bij een inhaalactie. Het probleem: de batterij is soms al leeg voordat je er voorbij bent. Hierdoor kunnen ongemakkelijke situaties zich voor doen. We gaan het zien. Eerst maar eens kijken of de coureurs uit hun startvakken kunnen komen.

5. Zorg dat je op tijd klaar zit voor de start!

Er is ook een probleem met het wegkomen uit stilstand. Dat heeft te maken met de turbo. Normaal gesproken wordt die opgespoeld door uitlaatgassen, maar de F1 had er een handig trucje voor in de elektro-aandrijflijn. Laat nou net dat onderdeel zijn verbannen in 2026 waardoor de turbo weer moet vertrouwen op de uitlaatgassen.

Wanneer de turbo niet genoeg wordt opgespoeld bij het op laten komen van de koppeling, slaat de F1-auto praktisch gezien af. De motor blijft wel draaien dankzij een systeem dat anti-stall heet, maar goed: een goede start kun je vergeten.

Lees ook: Nieuw F1-achterlicht is dit seizoen je beste vriend: dit is waarom

Hoe los je dit probleem op? Nou, door secondenlang bij stilstand veel toeren te maken met een groot kabaal tot gevolg. Leuk voor de liefhebbers van hard F1-geluid (dat al een stuk lekkerder is geworden in 2026), maar minder voor de coureurs. Niet vanwege hun oren, maar omdat de scheidslijn tussen teveel, genoeg en te weinig toeren zo dichtbij elkaar blijkt te zitten dat coureurs het lastig vinden om een goede start te maken.

Daarom verwachten we, zeker in het begin van het seizoen, hele interessante startprocedures en wellicht wat startcrashes.

6. Laatste GP van Nederland wordt extra leuk!

Aan al het moois komt een eind en dus ook aan de terugkeer van de GP van Nederland. Al vijf keer hebben we mogen genieten van de F1 op Circuit Zandvoort, maar na de zesde editie in 2026 houdt het contract op. Het wordt vanwege het moeilijk winstgevend maken van het evenement ook niet verlengd.

Dit jaar is voorlopig dus de laatste kans om Formule 1 in eigen land bij te wonen. De vorige keer dat de F1 stopte in Nederland duurde het 35 totdat er weer een editie kwam. Tenzij je dus van plan bent om rond 2061 naar de GP van Nederland te gaan, is dit je laatste kans.

Je doet er meteen goed aan door een volledig weekend te komen, of in ieder geval de zaterdag en zondag mee te pakken. Speciaal voor het F1-slotstuk in Zandvoort is de GP van Nederland 2026 een sprintweekend. Daardoor is er op zaterdag een kwalificatiesessie én een korte race naast het hoofdgerecht op zondag.

7. Wie gaat het goed doen?

De F1-teams en -coureurs hebben de afgelopen maand al getest in Barcelona en Bahrein. Het blijft koffiedik kijken, zulke testdagen, maar als we een eerste voorspelling mogen doen, blijven de topteams ook in 2026 het goed doen. De top vier lijkt wederom te bestaan uit Ferrari, McLaren, Mercedes en Red Bull. Wie nu de beste kaarten in handen heeft? Wij denken Ferrari.

Ferrari noteerde sterke tijden bij de testdagen, had verrassend weinig mechanische problemen en heeft twee troeven op zak. Het team heeft een extra flapje bij de uitlaat die een aerodynamisch voordeel zou opleveren. Alsof dat niet genoeg is, bedacht het team een trucje met de achtervleugel.

Als Ferrari niet de lijstaanvoerder gaat zijn, dan geven we Mercedes en Red Bull de beste kansen. Deze teams hebben een trucje in de verbrandingsmotor gevonden om meer vermogen te produceren middels een grotere compressieverhouding. Daar heb je wellicht wel wat van meegekregen. We leggen het in dit artikel uit. De FIA is echter druk bezig met het verbannen van het trucje. Op zijn vroegst zou het motorfoefje in augustus pas illegaal zijn.

8. Wie is het lachertje van het veld?

Bij veel teams is het nog wat gissen in hoeverre ze er goed of slecht voor staan. Williams, Alpine, Haas, Racing Bulls? Moeilijk te zeggen. Bij nieuwkomers Audi en Cadillac gaat het niet bepaalt van een leien dakje, maar het kan nog erger. Aston Martin en Honda zitten diep in de problemen.

Aston, waarvan we dankzij Adrian Newey en een geinig onderdeel uit het verleden nog wel zoveel hadden verwacht, lopen duidelijk heel hard achter de feiten aan. Het team reed de minste kilometers (2.115, terwijl Mercedes 6.202 kilometer reed). In de ronden die AM reed, waren ze zo’n vier seconden trager dan de rest.

Het probleem? De Honda-motor. Dat zeggen niet alleen de experts, maar ook Honda zelf. Zij nemen de verantwoordelijkheid voor de tegenvallende testweken. “Over het geheel genomen zijn we op dit moment niet tevreden over onze prestaties en onze betrouwbaarheid”, zegt Shintaro Orihara, hoofdengineer van Honda.

Dit zou de grootste truc uit de hoge hoed van Stroll senior kunnen zijn of het volgende teleurstellende moment van de lange F1-carrière van Fernando Alonso. We gaan het in de gaten houden. Waar moeten wij dat dan gaan doen?

9. Waar kan ik F1 kijken in 2026?

Waar zo’n beetje de hele Formule 1 moest veranderen in 2026 verandert er op het gebied van F1-aanbieders bar weinig. De Nederlandse TV-rechten liggen nog gewoon bij Viaplay, dus je kunt daar weer een abonnementje nemen of op een moment lang na de race, de wedstrijd terugkijken op het open net. Nederlandse F1-volgers kunnen ook weer rechtstreeks bij de F1 een abonnement afsluiten via F1 TV.

De prijzen van beide aanbieders vind je in dit bericht. Oh, en voor de Ziggo Sport-fanaten: Olav Mol en Jack Plooij gaan ook gewoon weer F1-commentaar geven!

10. Nieuwe pitspoes?

Ja, ook de F1 Boulevard-tak mag niet onderbelicht blijven. Waar Max Verstappen de luiers van dochtertje Lily verschoont en Lando Norris volgens de Britse roddelpers weer vrijgezel is, houdt Lewis Hamilton het ook niet stil. Volgens wederom de Britse Privé-equivalenten zou Hamilton aan het daten zijn met niemand minder dan Kim Kardashian. Zouden we haar ergens in een Ferrari-rode outfit mogen bewonderen in de F1-paddock in 2026? Je kunt maar iets hebben om naar uit te kijken in het nieuwe F1-jaar, toch?