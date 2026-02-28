Betaalbare Quattroporte met lage tellerstand op Marktplaats heeft maar één nadeel

Dikke V8, passend interieur en een beeldig exterieur: deze Maserati heeft het allemaal!

In 2004 moet het leven van een Italiaanse autoliefhebber goed zijn geweest. Ferrari vierde hoogtijdagen in de Formule 1 met Michael Schumacher en er kwamen geweldige auto’s uit de fabriek in Maranello zoals de F430 en de laatste exemplaren van de Enzo. Maar Ferrari was ook onderdeel van Fiat S.p.A., net als Maserati. Vandaar dat de twee kroonjuwelen samen een de 4,2-liter V8-motor genaamd F136 onwikkelden. Het torretje kwam ook in de Quattroporte die je hier ziet te liggen.

De atmosferische motor won acht keer de prestigieuze Motor van het Jaar-award en dat was terecht ook. Er kwam 401 pk uit in het geval van de Quattroporte waarmee de beeldschone sedan in 5,2 seconden naar de 100 sprintte en een top aantikte van 275 km/u. In de Duo Select-versie die we op Marktplaats tegenkomen, zit de gerobotiseerde transmissie met zes automatische versnellingen en schakelflippers achter het stuur.

Over dit exemplaar gesproken: wat een toffe kleur heeft ie gekregen. Stap vervolgens in en je waant je in een paradijs vol rood leer en houten inzetstukken. Je haat het of vindt het geweldig en ik vind het persoonlijk briljant. Zo hoort een Italiaanse sportsedan voor de zakenman er vanbinnen uit te zien met naast het rode leer riempjes aan de hemel die eveneens knalrood is. Het is er overigens ook nog allemaal prima uit, wat ook mogelijk is dankzij een tellerstand van 48.709 kilometer.

Het nadeel van de Maserati Quattroporte

Oké, er zijn ook wat minpunten aan zo’n dikke Italiaanse sedan. In dit geval hebben we het zelfs over een Japans Italiaanse sedan, want de Quattroporte is geïmporteerd uit Japan. Goed, de nadelen: de apk is verlopen sinds 2023, de radio ontbreekt en er is een foutmelding over nietwerkende airbags op het nauwelijks afleesbare bestuurdersschermpje, maar dat is klein bier.

Het grotere nadeel zit hem in die heerlijke 4,2-liter V8. Die klinkt geweldig en levert veel vermogen, maar is ook behoorlijk dorstig. Alleen al op de snelweg drinkt ie 11,5 liter benzine op over een afstand van 100 kilometer. Dat is een verbruik van 1 op 8,7. Kom je in de stad, dan gaat het gemiddelde verbruik omhoog naar 23,2 liter per 100 kilometer (1 op 4,3!). Je zult dus al snel een goede relatie opbouwen met de pompbediende van de tankstation bij jou in de buurt met zo’n Quattroporte op de oprit.

Wat kost de Maserati op Marktplaats?

Je vindt de knappe Quattroporte bij een dealer in Harderwijk. Hij heeft de Maserati verkregen via inruil. De verkoper vraagt 12.888 euro voor de Maserati op Marktplaats. Goedkoper ga je hem met zo’n kilometerstand echt niet vinden. Voor dat geld heb je dus een pracht van een auto met een heerlijke achtcilinder en een tof interieur terwijl de kilometerstand nog lekker laag is. Zo heb je meteen ook wat budget over voor het tanken.