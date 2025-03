Audi RS3 richt ravage aan in Breda

In een 30 km/u-zone nota bene.

Een Audi RS3 is met zijn vierwielaandrijving niet de meest listige auto, maar je kunt toch een hoop schade aanrichten als je maar lomp genoeg doet. Een RS3-rijder kreeg het vannacht voor elkaar om een ware ravage aan te richten in Breda.

Rond kwart over één verloor de RS3-rijder de controle en vloog de auto tegen meerdere geparkeerde auto’s. Dit ging dusdanig hard dat een Jeep Avenger op zijn kant belandde. Een Ford Focus raakte ook zwaar beschadigd, terwijl nog vier à vijf auto’s lichtere schade opliepen. Iets zegt ons dat de RS3 geen 30 km/u reed.

Drie personen die in de RS3 zaten raakten gewond, waaronder een 17-jarige en een 20-jarige. Van een onfortuinlijk echtpaar, dat net uit hun auto wilde stappen, raakte ook nog één persoon lichtgewond. De 17-jarige en 20-jarige zijn meteen aangehouden. De politie kon nog niet melden of ze onder invloed waren, maar volgens getuigen was er een wiet- en alcohollucht waarneembaar. Ook zou één van hen een lachgasfles hebben verstopt.

De auto is nauwelijks te herkennen op de hoofdfoto, maar het gaat om een RS3 van de laatste generatie. Deze stond op Duits kenteken, niet geheel verrassend. Het rechtervoorwiel van de auto ligt tientallen meters verderop. Omroep Brabant heeft van de politie vernomen dat de RS3 waarschijnlijk op een vluchtheuvel is gereden.

Foto’s: Perry Roovers / Persbureau Heitink