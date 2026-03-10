Audi RS3 competition limited is de duurste hot hatch ooit

Audi viert 50 jaar vijfcilinder met deze RS3 competition limited.

De Audi RS3 is de laatste der Mohikanen: dit is de enige auto die anno 2026 nog met een vijfcilinder te krijgen is. Audi heeft het 50 jaar volgehouden, want in 1976 introduceerden ze voor het eerst een vijfcilinder in de Audi 100. Dat moet gevierd worden! Daarom is hier de Audi RS3 competition limited. En ja, dat schrijf je met kleine letters.

Ook al draait het om de vijfcilinder, aan de motor heeft Audi niks veranderd. De RS3 competition limited is met 400 pk en 500 Nm net zo krachtig als de standaard RS3. Eerlijk is eerlijk: dat is ook zat voor een C-segment hatchback. Als je deze auto liever als sedan hebt is dat overigens ook mogelijk.

Schroefset

Wat is er dan wel anders? Vooral het onderstel. De RS3 competition limited is uitgerust met een schroefset met drievoudig verstelbare schokdempers. Je krijgt er een toolkitje bij om dit aan te passen. Dit zagen we eerder bij de Audi RS4 25 Years en de RS6 GT. Ook is de stabilisatorstang achter verstevigd. Verder is de auto standaard voorzien van diverse goodies die op de reguliere RS3 optioneel zijn, zoals carbon-keramische remmen en een sportuitlaat.

Het oog wil ook wat, dus de RS3 competition limited heeft een aantal unieke uiterlijke kenmerken. Aan de voorkant zien we nieuwe canards en een extra lipje onder de voorbumper. De grille is voorzien van een nieuw ruitvormig patroon en extra openingen aan de onderkant. Van achteren zien we een dikke spoiler (bij de hatchback in ieder geval).

Groen

De 19 inch velgen zijn niet uniek voor deze auto, maar de kleur (Neodymium gold) wel. Over kleuren gesproken: de competition limited is leverbaar in slechts drie kleuren. Dit zijn Malachite Green, Daytona Grey en Glacier White Matte. Groen is natuurlijk de enige juiste keuze.

De RS3 competition limited heeft ook nog een interieur. Het binnenste is bekleed in een combinatie van zwart en beige. De stoelen zijn RS-schaalstoelen. Ook hier geldt weer: een optie op de normale RS3, standaard op de competition limited.

Prijs

Als je er eentje wil hebben moet je er snel bij zijn. Er worden maar 750 exemplaren gebouwd. Je mag ook heel diep in de buidel tasten. Er hangt namelijk een prijskaartje aan van €151.490. Dat lees je goed: anderhalve ton voor een C-segment hatchback.