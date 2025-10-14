Spyker: ”We gaan weer supersportauto’s bouwen”

Victor Muller laat weer eens van zich horen. En dat is vreemd.

Hier is iets geks aan de hand. Wanneer het over Spyker gaat, is dat niet verwonderlijk. Wat is er deze keer loos? Nou, een tijdje terug meldden wij en RTL Z dat Victor Muller definitief werd losgerukt van Spyker. Er kwam geen reactie van Muller en het begin van het einde leek aanstaande. Maar ik waarschuwde toen al: het blijft Spyker en het blijft Victor Muller.

En wat schetst onze verbazing deze ochtend? Een persbericht van Spyker Cars waarin ”Spykers oprichter en CEO” Victor Muller aankondigt dat er weer nieuwe auto’s aan komen. Houdt het dan nooit op?

Begrijp me niet verkeerd: ik heb Spyker er maar wat graag bij als autoproducent. De prachtige looks van de C-modellen kunnen we in het huidige tijdperk vol generieke auto-ontwerpen erg goed gebruiken. Het voelt echter te makkelijk om sceptisch te zijn over de terugkeer van Spyker.

Maar laat ik positief zijn: Spyker is terug! Het merk meldt dat Victor Muller en de curator tot een schikking zijn gekomen omtrent twee dochterbedrijven van Spyker. Het zou gaan om de vrijgave van pandrechten op de handelsmerken en ”andere intellectuele eigendomsrechten”.

Hierbij zijn alle vorderingen ontheffen en kan iedereen weer verder met zijn leven. Door het ontheffen van de vorderingen zijn de intellectuele eigendomsrechten van Spyker vrijgegeven. Muller benadrukt dat het moederbedrijf Spyker Ltd niet geraakt is door de situatie.

Spyker wil nieuwe auto’s bouwen

Muller kondigt de overeenkomst ”met groot genoegen” aan en kijkt graag vooruit. ”Nu deze situatie voorgoed achter ons is, kunnen we doorgaan met het focussen op de toekomst en ons prachtige Spyker-merk. En vooral de productie van nauwkeurig met de handgebouwde Spyker supersportauto’s”, kondigt Muller vrolijk aan.

Over een overname zoals die eerder door de curator werd aangekondigd, heeft Spyker het met geen woord over. Er wordt ook niks gezegd over de toekomst van Muller binnen het merk. Vreemd.

Shoutout naar Jasper

Ten slotte wil Muller nog één iemand bedanken voor het hoog houden van het Spyker-merk: Jasper, beter bekend als Spykerenthusiast. Hij diende als een soort vakgarage/connaisseur/influencer voor Spyker. Met de toestemming van Spyker onderhield hij 250 Spykers wereldwijd, maar bouwde ook zijn eigen Spyker.

Hij maakte de B6 Venator-conceptauto af tot een rijdend exemplaar. Toen de auto klaar was, mocht Autoblog daar als eerste mee rijden.

Foto: Spyker C8 Spyder gespot door @noortjeblokland