Spyker: ”We gaan weer supersportauto’s bouwen”

Victor Muller laat weer eens van zich horen. En dat is vreemd.
Hier is iets geks aan de hand. Wanneer het over Spyker gaat, is dat niet verwonderlijk. Wat is er deze keer loos? Nou, een tijdje terug meldden wij en RTL Z dat Victor Muller definitief werd losgerukt van Spyker. Er kwam geen reactie van Muller en het begin van het einde leek aanstaande. Maar ik waarschuwde toen al: het blijft Spyker en het blijft Victor Muller.
En wat schetst onze verbazing deze ochtend? Een persbericht van Spyker Cars waarin ”Spykers oprichter en CEO” Victor Muller aankondigt dat er weer nieuwe auto’s aan komen. Houdt het dan nooit op?
Begrijp me niet verkeerd: ik heb Spyker er maar wat graag bij als autoproducent. De prachtige looks van de C-modellen kunnen we in het huidige tijdperk vol generieke auto-ontwerpen erg goed gebruiken. Het voelt echter te makkelijk om sceptisch te zijn over de terugkeer van Spyker.
Maar laat ik positief zijn: Spyker is terug! Het merk meldt dat Victor Muller en de curator tot een schikking zijn gekomen omtrent twee dochterbedrijven van Spyker. Het zou gaan om de vrijgave van pandrechten op de handelsmerken en ”andere intellectuele eigendomsrechten”.
Hierbij zijn alle vorderingen ontheffen en kan iedereen weer verder met zijn leven. Door het ontheffen van de vorderingen zijn de intellectuele eigendomsrechten van Spyker vrijgegeven. Muller benadrukt dat het moederbedrijf Spyker Ltd niet geraakt is door de situatie.
Spyker wil nieuwe auto’s bouwen
Muller kondigt de overeenkomst ”met groot genoegen” aan en kijkt graag vooruit. ”Nu deze situatie voorgoed achter ons is, kunnen we doorgaan met het focussen op de toekomst en ons prachtige Spyker-merk. En vooral de productie van nauwkeurig met de handgebouwde Spyker supersportauto’s”, kondigt Muller vrolijk aan.
Over een overname zoals die eerder door de curator werd aangekondigd, heeft Spyker het met geen woord over. Er wordt ook niks gezegd over de toekomst van Muller binnen het merk. Vreemd.
Shoutout naar Jasper
Ten slotte wil Muller nog één iemand bedanken voor het hoog houden van het Spyker-merk: Jasper, beter bekend als Spykerenthusiast. Hij diende als een soort vakgarage/connaisseur/influencer voor Spyker. Met de toestemming van Spyker onderhield hij 250 Spykers wereldwijd, maar bouwde ook zijn eigen Spyker.
Hij maakte de B6 Venator-conceptauto af tot een rijdend exemplaar. Toen de auto klaar was, mocht Autoblog daar als eerste mee rijden.
Foto: Spyker C8 Spyder gespot door @noortjeblokland
Reacties
kniesoor zegt
Tot het moment dat er een productieklare oto van Spyker in de showroom staat, beschouw ik het merk als historie, voltooid verleden tijd, een relikwie uit de oudheid, een fantoom, een luchtkasteel, zoiets. Zonde om tijd aan te besteden aan Muller en z’n fratsen.
mashell zegt
Dit is een blog. Het gaat over auto’s. Beter dit dan een artikel over dat Max Verstappen nieuwe schoenen heeft…
kniesoor zegt
Precies, een blog over wagens. Is bij Muller geen sprake van, die komt al geruime tijd niet verder dan luchtfietserij waar het Spyker betreft. Dan nog liever een l*lverhaal over die schoenen 😆
ghengiskhan zegt
Victor is niet in zijn eerste leugentje gestikt dus zolang dit verhaal niet door derden wordt bevestigd (ik noem bijvoorbeeld een curator) beschouw ik het inderdaad als luchtfietserij. En dan nog, daarna, wie wil er nog zaken doen met iemand met de reputatie van Victor?
rwdftw zegt
Ik geloof er helemaal geen snars van! Waarschijnlijk komt er eerder een nieuwe TVR. Oh wacht….
potver7 zegt
Is het dan nu pas 2022???
https://www.autoblog.nl/nieuws/breek-spyker-keert-terug-in-2022-2964804
‘nuff said…
ghini zegt
Ik vind het allemaal nogal vaag en tegenstrijdig. Zou het kunnen dat VM een deal met de curator heeft getroffen dat hij niet meer wordt vervolgd voor paulianeus handelen in ruil voor het opgeven van andere IP, dus buiten de merkrechten om dieverkocht zijn? Misschien heeft hij een deal met de koper van de merkrechten? Samen verder maar eigendom ligt niet meer bij VM? Op die manier zou VM uit de problemen blijven maar toch ook weer betrokken kunnen blijven. Hopelijk meer duidelijkheid!
gerjan zegt
Mooiste automerk van Nederland. Geen Enkele porsche is mooier. Ik vind het prachtige auto’s. Hopelijk komen ze we terug met auto’s die er veel op lijken. Mooie motoren van mercedes erin. Dromen mag.
jandevries zegt
In augustus jl. meldt de curator dat de merkrechten zijn verkocht. Hiervoor moet de rechtbank toestemming geven en dat verzoekschrift is 1 oktober behandeld. Dhr. Muller wordt nog steeds verdacht van onbehoorlijk bestuur. Het volgende verslag van de curator komt op 27 november.
https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/16.mne.21.9.F.1328.1.21
Harald.370 zegt
Je zou toch zeggen dag als die Jasper bij machte is nieuwe auto’s te bouwen, dat Müller gewoon €25k per auto laat aftikken voor ‘de zegen van een échte Spyker’ en dan ben je er toch? Iedereen blij :-)