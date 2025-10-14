Iconisch model keert terug als een knotsgek busje?

Net als we denken dat we afscheid hebben genomen, komen ze met dit.

Als je zegt Lexus LS, dan zeg je luxe limousine met op en top Japanse vakmanschap. Dan zeg je niet minivan met zes wielen. Hè wat? Ja, dat is toch echt waar we hier naar zitten te kijken.

Het is nog maar net geleden dat bekend werd dat de LS met pensioen zou gaan en nu komt er een verrassing die niemand zag aankomen. Tijdens de aanloop naar de 2025 Japan Mobility Show (de nieuwe naam voor de Tokyo Auto Show, want alles draait om mobiliteit tegenwoordig) heeft Lexus een bijzondere teaser gedeeld. De legendarische Lexus LS keert terug. Niet als luxueuze sedan, maar als een busje. En niet zomaar eentje: een zeswielige, volledig elektrische bus met drie rijen stoelen.

Lexus noemt het simpelweg de LS Concept. Gooit het merk de rijke geschiedenis van de limousine te grabbel om er vervolgens een luxe minivan van te maken? Het concept moet de positie van Lexus als luxemerk opnieuw uitvinden. Blijkbaar is er binnen dit nieuwe merkschap geen plaats voor een dikke limo, maar wel een luxe bus.

De LS Concept heeft schuifdeuren zoals een MPV, enorme wielen die meer op conceptkunst lijken dan op productieonderdelen en drie rijen individuele stoelen die eerder in een privéjet thuishoren dan in een busje.

De Lexus LM, die in Azië al een tijdje rondrijdt, geldt als een van de meest decadente MPV’s op de markt. Maar de LS Concept lijkt dat idee te tillen naar een nog extremer niveau. En aangezien dit voor een Aziatische beurs is gemaakt is het allemaal niet zo heel gek. Luxe MPV’s zijn dood in Europa en Amerika, maar in Azië ben je helemaal het mannetje met zo’n auto.

De Lexus LS Concept maakt deel uit van een bredere koerswijziging bij Toyota. Tijdens de Japan Mobility Show zal het concern een nieuw hoofdstuk inluiden waarin de hiërarchie binnen de merken op de schop gaat. Lexus blijft het wereldwijde luxemerk, maar de absolute top van de extravagantie wordt voortaan ingenomen door Century. De Century-familie zal wereldwijd gaan concurreren met Rolls-Royce en Bentley, terwijl Lexus zich meer richt op innovatie, elektrificatie en designexperimenten.

De Japan Mobility Show start eind deze maand. Dan krijgen we alle antwoorden op wat dit precies heeft te betekenen en welke koers Toyota en Lexus gaan varen.