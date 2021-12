BREEK! Spyker keert terug in 2022

Het meest onverwachte en afsluitende nieuws van 2021? Spyker kondigt aan terug te keren in 2022.

Net als je denkt dat je alles hebt gehad. We zitten nog net niet aan de vervroegde vrijdagmiddagborrel (ik spreek voor mezelf), of er ploft een persbericht op de digitale deurmat. Opmerkelijk, want de meeste autofabrikanten komen niet op de laatste dag van het jaar met breaking news. Spyker wel. Want bij Spyker doen ze alles anders.

Spyker komt terug in 2022

Dan controleer je toch even of het alcohol van de feestdagen nog in je bloed zit. Wat staat hier? Spyker kondigt aan in 2022 terug te keren als autofabrikant. Het merk heeft een overeenkomst gesloten met investeerder Michail Pessis (Milan Morady S.A., R-Company GmbH, SMP Racing). Die naam moet je kennen als je het hele circus de afgelopen jaren hebt gevolgd. In 2020 moest er ook een samenwerking komen met onder andere geld van Pessis. Dat hele feest ging toen niet door en Spyker ging uiteindelijk, voor de zoveelste keer, op de fles.

En ook voor de zoveelste keer staat Spyker op uit de dood. Naast Michail Pessis is ook Boris Rotenberg (BR Engineering, SMP Racing) aangetrokken als investeerder. Spyker is vol enthousiasme en zegt volgend jaar als belangrijke speler terug te keren op de markt van supersportauto’s. De overeenkomst werd officieel bereikt op 20 december 2021 in Utrecht. Er waren al gesprekken in een vergevorderd stadium gaande sinds augustus van dit jaar.

3 modellen van Spyker in 2022

Er staan niet drie compleet nieuwe modellen op het gamma van 2022. In plaats daarvan gaat Spyker oude concepts nieuw leven inblazen. Volgend jaar moet de productie van de C8 Preliator, de D8 Peking-to-Paris SSUV en de B6 Venator van start gaan. Wederom zijn de plannen grootst uitgesproken. Na alles wat er zich de afgelopen jaar heeft afgespeeld is een slag om de arm houden geen verkeerde houding. Eerst zien, dan geloven is de belangrijkste uitdaging voor Spyker in 2022.

Victor Muller, productie en verdere plannen

De kat met negen levens, Victor R. Muller, keert terug bij Spyker als Chief Executive Officer. De organisatie van Spyker is, op z’n zachtst gezegd, divers. De productie van het carbon chassis zal plaatsvinden in Rusland. De engineering van de auto’s in Duitsland en Rusland. De assemblage in Nederland, terwijl het financiële gedeelte zich afspeelt in Luxemburg.

De plannen zijn groots. De nieuwe productiefaciliteit in Nederland is tevens een plek waar je terecht kunt voor onderhoud. Er komen nieuwe servicecentra in onder andere de Cote d’Azur en een locatie in de buurt van de Belgische, Franse en Luxemburgse grens.