Je raadt nooit wat de best verkochte super-SUV ter wereld is

Het is een heel klein segment en toch is het een aparte categorie. De verkopen van de super-SUV’s.

Groter, dikker, sneller, meer pk’s. De super-SUV is niet meer weg te denken uit het autolandschap. Maar wat zijn nu echt de best verkopende modellen? Het zal je misschien verbazen. Want de meest gehate super-SUV van het internet is niet geheel toevallig ook de best verkopende. Zo zie je maar weer. Wat toetsenbordhelden vinden heeft uiteindelijk weinig met de werkelijkheid te maken.

Best verkochte super-SUV

Volgens cijfers van auto-analist Felipe Munoz zijn er vorig jaar wereldwijd zo’n 8.100 exemplaren van de BMW XM verkocht. Al sinds de onthulling van deze plug-in hybride kreeg BMW online veel haat over zich heen. Maar je ziet ze af en toe rijden en in de categorie super-SUV’s is het simpelweg het best verkochte model.

Sterker nog, in vergelijking met de overige snelle jongens op hoge poten wist BMW overduidelijk de meeste aantallen te verkopen. Niet helemaal eerlijk, want de XM is een stuk voordeliger dan de directe concurrentie. De Lamborghini Urus, jarenlang de onbetwiste koning van de peperdure SUV’s, kwam niet verder dan 5.600 stuks. De Ferrari Purosangue, de super-SUV die we geen SUV mogen noemen, bleef steken op 2.250. Aston Martin verkocht 2.050 exemplaren van de DBX. De analist heeft ook nog de Dongfeng MHero M-917 meegenomen met 1.200 verkochte exemplaren. Dat is helemaal een vreemde eend in de bijt in dit lijstje, maar goed.

Waar de Aston Martin DBX, Ferrari Purosangue en Lamborghini Urus nog enige klasse uitstralen door hun badge, voelt de BMW XM nog altijd als een vreemde jongen. Maar de aandrijflijn liegt niet. Met 748 pk en 1.000 Nm koppel uit een V8, turbo’s en een elektromotor is het een beest van een SUV.

Voor ons Hollanders is dit lijstje niet heel relevant. Het mag dan gaan om wereldwijde verkopen, de super-SUV’s uit dit lijstje kom je niet dagelijks tegen. Vooral in Amerika lopen ze warm voor dit soort apparaten. Ga een middagje shoppen in Beverly Hills en je komt gegarandeerd alle auto’s uit dit lijstje tegen. Nou ja, behalve die mafklapper van een Dongfeng dan.